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      День батька в Україні – 2019: Google присвятив цьому дню святковий дудл

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      День батька в Україні-2019: який дудл підготував Google
      День батька в Україні-2019: який дудл підготував Google / Getty Images

      Кожної третьої неділі червня в Україні відзначають День батька. Цього року ця дата випала на 16 червня. З цієї нагоди компанія Google випустила святковий дудл (логотип пошуковика стилізується на честь якого-небудь свята або події).

      День батька став в Україні державним святом у 2018 році. Тоді відповідний указ підписав український президент Петро Порошенко. Також це свято затвердив Кабмін. Зауважимо, що громадські організації домагалися офіційного статусу для Дня батька з 2006 року.

      Ще одна важлива дата! Google присвятив свій дудл Дню матері

      За словами тодішньої української влади, мета Дня батька в Україні – створення та розвиток сприятливих умов зі зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у виховному процесі дітей. Крім того, це день має сприяти популяризації сімейного способу життя, формування відповідального батьківства та материнства.

      День батька, США, свято, родина, батько, сім'я, Україна
      День батька відзначають у 40 країнах світу 

      День батька в Україні відзначали й раніше, але не на неофіційному рівні. Святкували його у третю неділю червня, а також у третю неділю вересня. Загалом День батька відзначають у 40 країнах світу, зокрема у США, Канаді, ПАР, Японії, Франції, Швейцарії, Великій Британії. Крім того, Грузія його святкує у жовтні, країни Піренейського півострова – у березні, а Південна Корея – у травні.

      Як привітати? День батька 2019: красиві та яскраві картинки

      Зародився День батька у США у 1909 році. Тоді деяка місіс Додд з міста Спокан виступила з ініціативою створення дня в році, коли б діти могли висловити подяку та шанування своїм дбайливим татусям. Таким чином, вона увічнила пам'ять свого батька, який, коли залишився вдівцем, зумів виховати шістьох дітей без матері. За словами жінки, її батько жертвував усім, щоб виконувати свої батьківські обов'язки і був у її очах дуже мужнім і люблячим.

      Дивіться відео про святкування Дня батька в Україні:

      Зрештою у США це свято дуже швидко прижилося. Ідею підтримали і в інших містах, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році, тоді ж встановили і загальнонаціональну дату свята – третю неділю червня. Сьогодні у цей день американці здебільшого намагаються допомогти татам-одинакам, що самостійно виховують дітей.

      Щодо традицій святкування Дня батька, то вони різняться у кожній країні. Найчастіше заходи до дня батька – це семінари та конференції, на яких обговорюють основні моменти правильного та відповідального батьківства, а також проблеми, з якими стикаються всі батьки під час виховання своїх дітей.

      Цікаво! День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей

      З нагоди Дня батька в Україні компанія Google випустила анімований дудл. На ньому зображено качура в оточенні маленьких каченят. Має цей дудл вигляд анімованої гри – користувачам пропонують натиснути на три кнопки, кожна з яких запускає для перегляду окрему історію. Так, на одному з кадрів можна побачити, як каченятко вибралося батькові на голову та стрибає, натомість решта вимагає також уваги та звертається до свого батька.

      Дудл до Дня батька від Google 

      Google присвятив дудл Дню батька в Україні: дивіться відео 

       

      До яких ще дат випускав google свої дудли:
      blog_ava
      День батька: щирі привітання для найдорожчих у прозі та віршах
      сьогодні
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      Автор: Марина Молька
      Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Google Дудл Традиції Техно Новини Техно Новини культури Історія
      Джерело: 24 канал
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