Google випустив дудл до дня народження Омара Хайяма: що відомо про великого науковця

18 травня відомому у всьому світі математику, астроному та філософу Омару Хайяму виповнився би 971 рік. З цієї нагоди компанія Google присвятила йому свій дудл (логотип пошуковика стилізується на честь якого-небудь свята або події).

Перський філософ і математик Омар Хайям народився на Північному Сході сучасного Ірану – у провінції Хорасан поблизу міста Нішапур в 1048 році в родині купця, також він мав сестру Аїшу. Усе своє життя науковець складав афоризми про сенс життя людини та її призначення. Сьогодні Хайамові приписують понад 5 тисяч афоризмів, хоча дослідники його творчості відзначають, що їхня кількість є набагото меншою та становить не більше ніж 66 віршів.

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Прижиттєві зображення Хайяма не збереглися, але, тим не менше, йому присвячено безліч картин і пам'ятників

Крім того, з юного віку, а саме з 8 років, Омар Хайям глибоко почав вивчати математику, астрономію та навіть філософію. Водночас відомо, що у віці семи років Омар пішов в медресе (середня та вища школа в мусульман Близького і Середнього Сходу), швидко вивчив напам'ять весь Коран, а п'ятнадцятирічному віці вже почав готувати свій перший математичний трактат.

Також він написав багато робіт з алгебри, геометрії та філософії, брав участь в будівництві обсерваторії палацу в Ісфахані, центрі держави Санджар. Прославився Хайям і тим, що створив найточніший у світі календар, який досі офіційно використовують в Ірані. На відміну від інших календарів, в календарі Хайяма припадає 8 високосних років на 33 роки, що точніше відповідає весняному рівноденню. До прикладу, у лютому тут – 29 днів, а у високосні роки – 30.



Календар Омара Хайяма

До кінця життя репутація Хайяма піддалася випробуванням громадською думкою. Про нього почали говорити як про вільнодумця та віровідступника. Тоді він, в уже літньому віці, відправився він у свій останній хадж (паломництво у Ісламі, пов'зане з відвудуванням Мекки та її околиць і також Медіни), повернувшись з якого продовжив брати участь у наукових диспутах і викладав в медресе для невеликої групи учнів.

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За легендою, помер Омар Хайям за читанням праць Авіценни. Він спокійно відклав книгу, попросив "покликати чистих, щоб скласти заповіт", піднявся та помолився. Відповідно до спогадів великого ісламського право- та хадисознавця, Аль-Бейхакі, коли Хайям закінчив останню вечірню молитву, він вклонився до землі та сказав, схилившись на коліна: "О боже мій, ти знаєш, що я пізнав тебе в міру моєї можливості. Прости мене, моє знання тебе – це мій шлях до тебе". Після цих слів науковець і мудрець помер.



Омар Хайям помер за читанням праць Авіценни

З нагоди дня народження Омара Хайяма компанія Google прикрасила відповідним чином свій логотип – його вишито на перському килимі. А коли у пошуку тиснеш на це зображення, потрапляєш на дудл – на килимі вже зображено Омара Хайяма, який сидить під деревом і читає велику книгу. В одній руці він тримає гроно винограду, а іншою рукою креслить в повітрі геометричні фігури. Також поруч з фігурою науковця можна бачити нашу планету та сонце, над якими пролітають два птахи.



З нагоди 971-річчя від дня народження Омара Хайяма компанія Google присвятила йому дудл

Дудл до дня народження Омара Хайяма можуть бачити жителі Канади, Перу, Чилі, Аргентини, Росії, Ісландії, Великої Британії, Ірландії, Швеції, України, Болгарії, Туреччини, Туркменістану, Іраку, Марокко, Алжиру, Лівії, Єгипту, Саудівської Аравії, Оману, Індії та Японії.



У яких країнах можна побачити дудл щодо Хайяма від Google