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      День Києва: Зеленський і політики привітали столицю України

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      Українські політики привітали Київ з Днем міста
      Українські політики привітали Київ з Днем міста / traveladventuregurus.com

      Київ сьогодні, 26 травня, святкує День міста. Столиці України виповнюється 1537 років. До дня народження міста для киян та гостей міста готують безліч розважальних заходів та цікавих подій. До привітань Києва зі святом долучився президент Володимир Зеленський та українські політики.

      День Києва щороку відзначають у останню неділю травня. Під час святкування відбуваються традиційні змагання з велоспорту та спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами".

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      Президент України Володимир Зеленський вітаючи Київ та киян з Днем міста розповів, що переїхав у столицю ще в 2003 році. Тоді він на собі відчув, що місто має особливі відносини з тими, хто приїхав його підкорювати.

      Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим,
      – наголосив глава держави.

      Також гарант розповів про риси, які роблять Київ саме Києвом: запах квітучих лип і шаурми біля метро, суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги, краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови "непорозуміння".

      Вітання президент підсумував словами "Київ, я люблю тебе! Kyiv, I love you!".

      До привітань столиці долучився і прем'єр-міністр Володимир Гройсман та уряд.

      "Я не корінний киянин, але це величне місто в моєму серці. Софія Київська та Михайлівський монастир, Поділ та Володимирська гірка, Майдан Незалежності і Хрещатик... Кожного разу, коли я бачу пам’ятні місця столиці, відчуваю захоплення цією красою. З днем народження, Києве, місто з великою душею", – написав глава Кабміну.

      Від імену уряду Гройсман побажав Києву подальшого зростання у руслі прогресивних європейських і світових тенденцій, добробуту, процвітання, затишку і краси.

      Киян зі святом привітав і п'ятий президент Петро Порошенко. Він опублікував мальовниче відео української столиці з висоти пташиного польоту.

      Також до привітань Києва з Днем міста долучилися й інші українські політики.

       

       

       

      blog_ava
      День Києва 2019: афіша святкових заходів
      сьогодні
      3270
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Гройсман Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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