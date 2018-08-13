День Незалежності 2018: програма заходів у містах України

З нагоди святкування Дня Незалежності України 24 серпня у найбільших містах проведуть низку цікавих заходів – від музичних фестивалів та концертів до яскравих флешмобів.

Якщо ви ще не знаєте, як провести вихідний і куди поїхати на День Незалежності 2018, ми пропонуємо ознайомитися з добіркою цікавих заходів 24 серпня у різних містах України – Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Полтаві.

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До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.

День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Львові

Українська пісня 2018

Напередодні 27-ої річниці Незалежності України – 18 серпня – проект "Українська пісня/Ukrainian Song Project" на стадіоні "Арена Львів" представить за один вечір 27 найкращих виконавців. Початок: о 18:00.

Разом із відомими артистами на сцену вийдуть і молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який тривав майже три місяці. Цьогоріч до оргкомітету надійшло понад 300 заявок – з усіх куточків України.



Українська пісня до Дня Незалежності

Хедлайнери концерту: "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI, польський гурт CHEMIA, Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, Sonya Kay і Артем Пивоваров. Вибір професійного журі: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh і RULADA. А глядацьке голосування вивело у фінал львівський гурт Secret Forest та київського співака Erômin.

24 серпня на телеканалі "Україна" можна буде побачити повний запис концерту.

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День Незалежності на Zaxidfest 2018



День Незалежності на Zaxidfest 2018

Упродовж трьох днів, з 24 по 26 серпня 2018 року, в Родатичах, що в 40 кілометрах від Львова, проходитиме найграндіозніша подія фестивального літа – Х ювілейний Zaxidfest.

На День Незалежності 24 серпня – вхід на фестиваль вільний! Поки що всіх учасників фестивалю не розголошено, але в цей день точно можна буде почути такі гурти – 5 Vymir, DETACH, АННА, O.Torvald, Leo Mantis, Обійми Дощу, Брем Стокер, Бетон.

Концерт "До Дня Незалежності – Тобі, Україно"



Концерт "До Дня Незалежності – Тобі, Україно"

Святковий концерт до Дня Незалежності у Львівській обласній філармонії відбудеться 26 серпня 2018 року. Початок: о 18:00.

Персоналії концерту: Петро Радейко, Іванна Комаревич, Михайло Олійник (композитор, аранжувальник, фортепіано), Ladies' trio, Академічний інструментальний ансамбль "Високий замок" та Любов Ступчук (ведуча). Вартість квитка: від 70 до 150 гривень.

Фестиваль Параджанова на Левандівці

Фестиваль проходитиме у культурно-мистецькому центрі "Супутник" з 19 до 24 серпня. Вхід – безкоштовний.

Організатори підготували насичену програму. Для відвідувачів влаштовуватимуть кінопокази, театральні вистави, візуальні проекти, літературні зустрічі, лекції, дискусії. Також кожен охочий зможе насолодитися виступами музичних колективів та долучитися до майстер-класів.



Фестиваль Параджанова на Левандівці

Серед запрошених гостей – кінорежисер Роман Балаян, сценарист та кінокритик Сергій Тримбач, мистецтвознавець Діана Клочко.

Фестиваль "Етновир"

З 23 по 26 серпня у Львові пройде Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир". Протягом фестивалю відбуваються колоритні виступи колективів, вражаючі марш-паради учасників головними вулицями міста, презентація кухні народів світу.



Фестиваль "Етновир"

Фольклорні колективи з багатьох країн, зокрема, таких, як Україна, Мексика, Мартініка, Ізраїль, Македонія, Португалія, Франція, Італія, країна Басків, Республіка Бурунді, Чехія, Польща, Індія та Іспанія, вже презентували культуру своєї країни на фестивалі "Етновир". Цього року серед гостей – учасники з Індонезії, Італії, Ірану, Латвії, Хорватії та Словаччини.

Відбуватимуться головні заходи на площі Ринок та вулиці Музейна.

Інші заходи у Львові на День Незалежності

24 серпня о 12:00 відбудеться святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, місце – просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи).

24 серпня з 13.00 до 18.00 відбудеться благодійний захід "Захиснику слава!" – свято для бійців 80-ої бригади. Місце проведення – Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

24 серпня о 22:00 відбудеться відеомапінг до Дня незалежності України. Місце проведення – площа Ринок (фасад Ратуші).

День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Харкові

У Харкові святкування Дня Незалежності співпадає із святкуванням Дня міста (23 серпня), отже святкові заходи триватимуть аж кілька днів.

Велика концертна програма, присвячена Дню міста та Дню Незалежності, відбудеться в сквері "Стрілка". Концерти там йтимуть чотири дні: 23 серпня – за участю різних творчих колективів, 24 серпня виступлять колективи з іноземних міст-побратимів Харкова, в тому числі з Грузії та Китаю, а 25-26 серпня пройде фінал конкурсу "Місто талантів".

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Сцену в сквері "Стрілка" встановлять на воді. Також святкову програму підготували в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького. Заходи заплановані на 23-24 серпня і будуть тривати з 13:00 до 23:00.

Лицарський турнір "Кубок Слобожанщини 2018"

24 серпня в Ботанічному саду відбудеться лицарський турнір "Кубок Слобожанщини 2018". Щорічний лицарський турнір в Харкові "Кубок Слобожанщини 2018", приурочений до Дня Міста Харкова і Дню Незалежності України.



Лицарський турнір "Кубок Слобожанщини 2018"

Захід відбудеться 24 серпня з 10:00 до 20:00 на "Джерелі" (паркова зона, біля метро "Ботанічний сад").

Фестиваль "Міський Пікнік"

25-26 серпня з 17:00 до 23:00 відбудеться фестиваль "Міський Пікнік" – це гастрономічний фестиваль під відкритим небом в різних локаціях, з різними розвагами, музикою і кухнею. Вхід на фестиваль 25 та 26 серпня – 80 гривень, 24 серпня – 100 гривень.

24 серпня в рамках фестивалю в "Летопарке" (вулиця Сумська, 8) запланований виступ українського гурту та учасників Нацвідбору на Євробачення 2018 – Kadnay.



Фестиваль "Міський Пікнік"

Фестиваль фарб Holi Fest

З 25 по 26 серпня з 10:00 до 22:00 на стадіоні "Арсенал" відбудеться фестиваль фарб Holi Fest – це неймовірне за своєю енергетикою і заряду позитивних емоцій дійство, в ході якого тисячі молодих людей обсипають один одного кольоровими порошками.

Крім цього, фестиваль – це можливість чудово провести весь день в компанії друзів і сім'ї. Організатори обіцяють, що насичена програма і різноманітні зони залишать приємне враження для всіх відвідувачів.



Фестиваль фарб Holi Fest

День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Дніпрі

Для дніпрян і гостей міста 24 серпня з 14:00 до 20:00 на Фестивальному причалі організували виступи артистів міських і обласних комунальних колективів. Цього року святкування пройде без запрошених зірок.

Забіг у вишиванках

24 серпня у Дніпрі можна буде взяти участь у забігові у вишиванках. Є різні дистанції – 100 м, 500 м, 2,5 км та 5 км. Для дніпровських козаків пропонується командне змагання "Козацькі перегони" – це не тільки спортивні змагання, а й творчий веселий конкурс для сім'ї або компанії друзів.



Забіг у вишиванках

Кожній команді потрібно буде пройти спеціальну смугу перешкод, щоб випередити суперників і отримати призи. Будуть естафети в шароварах, ліплення вареників на швидкість, біг з випиванням квасу, біг з коромислом і багато цікавого. Заробити додаткові бали можна буде, виконавши народну пісню, вірш або станцювавши гопак. Обов'язкова умова участі – в команді повинна бути одна дівчина. На змаганнях буде діяти обов'язковий дрес-код – вишиванка.

Старт о 9:00 на Фестивальному причалі. Забіги будуть проходити по центральній набережній міста.

День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Одесі

День Незалежності разом із "Дизель шоу"

Смішні номери, оригінальні пісні та розіграші, які запам'ятаються надовго, – це все про "Дизель шоу". Уже третій рік поспіль неповторні гумористи виступають на День народження України в Одесі. Тож їхній концерт, приурочений до Дня Незалежності, став доброю традицією.

У Театрі музкомедії "Дизеля" 25 серпня гумористи представлять свою нову програму. Це будуть кращі смішні номери, розіграші та оригінальні пісні. Артисти, як завжди, обіцяють, що буде гумор високої якості і багато-багато жартів без політики.

Вартість – від 599 гривень.

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День Незалежності разом із "Дизель шоу"

Вишиванковий фестиваль

Фестиваль триватиме з 22 по 26 серпня на Приморському бульварі та Потьомкінських сходах в Одесі. Вхід вільний. Щодня заплановані десятки заходів з 10:00 до 22:00.

В рамках фестивалю відбудеться показ вишиваного вбрання Ukrainian Ethno Code, акція "Вишиванковий ланцюг", автопробіг до Дня Незалежності, фотосушка "Вишиванкові спогади" та багато іншого. Повна програма фестивалю тут.



Вишиванковий фестиваль в Одесі

Ансамбль танцю ім. П. Вірського

25 серпня 70 кращих хореографів країни виконають знаменитий на весь світ гопак та інші легендарні танцювальні композиції спеціально до Дня Незалежності.

Відбудеться захід на Морвокзалі (вул. Приморська, 6). Початок о 20:00.



Ансамбль танцю ім. П. Вірського

День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Запоріжжі

Головні заходи, присвячені Дню Незалежності України в Запоріжжі відбудуться 24 серпня. Зокрема, виставка військової техніки, урочистий марш військових підрозділів Запорізького гарнізону та правоохоронних органів, святковий концерт та народні гуляння.

Також в цей день планується відкриття Палацу спорту "Юність". Особливу увагу приділено організації святкового концерту і народних гулянь в Запоріжжі. В якості хедлайнера концерту запрошена Вєрка Сердючка, крім цього очікуються виступи інших популярних артистів.

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День Незалежності 2018: програма святкових заходів у Полтаві

День Незалежності на Сорочинському ярмарку 2018

Сорочинський ярмарок 2018 відбудеться з 21 по 26 серпня 2018 року в селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Це буде ювілейна двадцята ярмарка, а отже організатори обіцяють багато приємних сюрпризів.

Виставка-ярмарок проходить під відкритим небом і щорічно збирає від тисячі учасників та близько півмільйона гостей. Окрім виставок, ярмарок славиться своїми концертами, на котрі запрошують відомих виконавців. Вхід на сам ярмарок – безкоштовний, а от на виступи потрібно придбати квиток.



Гурт Kazka виступить на Сорочинському ярмарку

На День Незалежності 24 серпня запланований концерт гурту Kazka, який визнали "відкриття року 2017" за версією музичної премії Юна. Початок концерту: о 21:00.

Також свої досягнення на Сорочинському ярмарку традиційно представить кожен район Полтавщини і більшість регіонів країни. Серед товарів, якими торгують на ярмарку, продукти харчування та напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садово-городній інвентар та сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд та багато іншого. І, звичайно ж, творчі роботи народних майстрів.

Урочистий концерт в Полтаві

Святкові заходи до Дня Незалежності України в Полтаві відбуватимуться на Театральній площі та закінчаться урочистим концертом. Гуляння о 17 годині і триватимуть до 21:00.

На гостей свята чекають виставка-презентація національних меншин, виставка декоративно-ужиткового мистецтва "Містечко майстрів", майстер-класи від майстрів народного мистецтва, ігри та розваги для дітей, казкові герої, цікаві конкурси, фотозона.

Також проведуть виставку робіт міського конкурсу етно-дизайну ескізу одягу "Етнокласика: сучасне дихання" із нагородженням переможців. О 19 годині на головній сцені розпочнеться урочистий концерт "Ми всі України єдина родина!", який триватиме до 21 години.

Бажаємо гарно провести ці вихідні та відсвяткувати День Незалежності України!