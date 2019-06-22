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      День скорботи в Україні 2019: як вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

      202 Читать новость на русском
      День скорботи 2019
      День скорботи 2019 / 35PHOTO

      День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні припадає на 22 червня. Саме в цей день, о 4 годині ранку за берлінським часом, імперський міністр внутрішніх справ Ріббентроп вручив радянському послу Деканозову ноту про оголошення війни. Поки радянський посол "ознайомлювався" з документом, німці вже штурмували мирне населення.

      День пам'яті в Україні відзначається у день, коли німецька армія вторглась на територію СРСР. Це трапилось 22 червня 1941 року. Загалом німецько–радянська війна забрала життя близько 10 мільйонів українців. 

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      Початок німецько-радянської війни

      22 червня 1941 року о 7 ранку Київ почала бомбити авіація Німеччини. Деякий час люди не розуміли, що відбувається, і думали, що це навчання. Німецькі бомбрадувальники мали на меті знищити мости, заводи, залізничний вокзал та військовий аеродром. Наприклад, у цей день був знищений ливарний цех заводу "Більшовик", який спеціалізовувався на заготовках для виробництва артилерійських снарядів. Під час бомбардування заводу загинули усі працівники нічної зміни. Також німецькій авіації вдалося розбомбити 4 ангар аеропорту "Жуляни".  У цей день отримало поранення більше ніж 200 осіб. 

      Евакуація Києва розпочалася лише 23-го червня. Цього ж дня в наслідок мобілізації в армію забрали понад 200 тисяч киян, а з полиць магазинів зникли сірники та сіль.

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      талін звернувся до народу лише через 12 днів після початку вторгнення. 3 липня він зробив зробив заяву по радіо з оголошенням про війну. Оборона Києва почалася 7 липня і тривала 72 дні. Впродовж цей період понад 600 тисяч людей загинули чи потрапили у полон. 

      Як проходить День скорботи 22 червня в Україні

      На честь пам'яті за загиблими, 22 червня в Україні обмежено розважальні заходи та приспущено прапори. Бажаючі несуть квіти до могил полеглих.

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      Теги: Новини України Новини Києва Війна Історія СРСР
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