Грошей з бюджету не отримує: Бігус розповів, що допомагає розвідці СБУ

Журналіст Денис Бігус, який має власну редакцію та YouTube-канал, розповів, що поза штатом служить в СБУ. Він допомагає Департаменту військової контррозвідки.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на відео Дениса Бігуса.

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Чим займається Бігус в СБУ

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що журналіст-ютубер Денис Бігус нібито є "гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України". Щоб дізнатися подробиці, депутат відправив до Служби запит, але там йому відповіли, що Бігус не працює в відомстві й навіть не проходив військову службу в СБУ.

Тому з'явилися сумніви, що журналіст дійсно причетний до роботи в Службі. Денис Бігус особисто розповів, що не є штатним працівником, а рахується в Департаменті, бо його знайомі із військової контррозвідки СБУ буцімто "підкинули прикольних задач". До такої роботи Бігус долучився, після того, як в 2023 році звільнився з лав оборонців Патрульної поліції.

Коли хтось з СБУ робить хе**ю, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу, зазначив,

– Денис Бігус.

Журналіст додав, що пишається можливістю бути корисним під час війни для Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Бігус зауважив, що із Департаментом він іноді працює, не має за це не має бронювання від мобілізації, не отримує грошей з бюджету та не внесений до жодного резерву. Та й посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу ДВК СБУ, через яке Гончаренко почав його в чомусь звинувачувати, не дає нічого, окрім доступу до секретних так званих "штучок" і закритих місць. Бігус порадив народному депутату все ж подивитися, чим займається Департамент військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, до війська мобілізувався ще один журналіст – Юрій Бутусов. Із травня він обіймає посаду стрільця в бригаді Національної гвардії України "Хартія".