Працював у ДСНС з 2016 року: під час роботи обірвалося життя рятувальника Дениса Борбіта

Трагічно обірвалося життя рятувальника ДСНС Дениса Борбіта. Сталося це під час виконання службових обов'язків.

Чоловік працював у ДСНС Київщини. Йому було всього 43 роки.

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Денис Борбіт керував піротехнічним відділенням ДСНС Київщини

Про велику втрату для рятувальної родини ДСНС повідомили у службі увечері 13 вересня.

Болюча новина для всієї рятувальної родини ДСНС. Під час виконання службових обов'язків трагічно обірвалося життя нашого колеги – 43-річного Дениса Борбіта, начальника піротехнічного відділення ДСНС Київщини,

– написали у Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Денис Борбіт працював у ДСНС з 2016 року.

Колеги згадують рятувальника як сміливого, доброго, завжди усміхненого та завжди готового допомогти.

"Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять герою без зброї!" – написали у ДСНС.

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