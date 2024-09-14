Працював у ДСНС з 2016 року: під час роботи обірвалося життя рятувальника Дениса Борбіта
Джерело:ДСНС України
Трагічно обірвалося життя рятувальника ДСНС Дениса Борбіта. Сталося це під час виконання службових обов'язків.
Чоловік працював у ДСНС Київщини. Йому було всього 43 роки.
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Денис Борбіт керував піротехнічним відділенням ДСНС Київщини
Про велику втрату для рятувальної родини ДСНС повідомили у службі увечері 13 вересня.
Болюча новина для всієї рятувальної родини ДСНС. Під час виконання службових обов'язків трагічно обірвалося життя нашого колеги – 43-річного Дениса Борбіта, начальника піротехнічного відділення ДСНС Київщини,
– написали у Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Денис Борбіт працював у ДСНС з 2016 року.
Колеги згадують рятувальника як сміливого, доброго, завжди усміхненого та завжди готового допомогти.
"Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять герою без зброї!" – написали у ДСНС.
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