Росіянин, що воював за Україну, націоналіст та командир РДК: що відомо про Дениса Капустіна

Денис Капустін, відомий як "White Rex", загинув 27 грудня 2025 року на Запорізькому напрямку. Він був командиром Російського добровольчого корпусу, що воював на боці України.

Все, що відомо про загиблого командира РДК, зібрав 24 Канал.

Яке походження Дениса Капустіна?

Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін або White Rex, народився 6 березня у 1984 році в Москві. У 2001 році разом із родиною переїхав до німецького Кельна. За даними німецьких медіа, його сім'я мала єврейське походження.

Що відомо про діяльність активіста?

У Німеччині Капустіна називали впливовим ультраправим активістом. Він займався розвитком бійцівської субкультури та заснував бренд White Rex, через який поширював символіку, пов'язану з правоекстремістським середовищем.

Згодом у Швейцарії він здійснював бойову підготовку членів вкрай правої швейцарської націоналістичної партії (PNOS). Як писало Reuters, Капустін "часто називав себе націоналістом, який бореться за Росію, що належить етнічним росіянам". Зазначається, що він був соратником російського націоналіста Максима "Тесака" Марцинкевича.

Європейські ЗМІ неодноразово називали Капустіна неонацистом, хоча сам він це заперечував. Вважав він себе "націоналістом". З 2019 року йому заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.

Очільник РДК Капустін / Фото АрміяInform

Як підтримував Україну та що таке РДК?

Денис Капустін підтримував Євромайдан, а з 2017 року проживав в Україні. У 2022 році він заснував і очолив Російський добровольчий корпус. Це формування складається з росіян, які воюють проти режиму Володимира Путіна.

У серпні 2022 року РДК увійшов до структури Головного управління розвідки МО України.

Раніше активіст зазначав, що РДК створили за прикладом, зокрема "Грузинського легіону" чи білоруських формувань.

Що відомо про рейди та суд в Росії?

У березні 2023 року Капустін брав участь у рейді в Брянській області, а згодом – на території Бєлгородської області. Після цього Росія внесла його до списку терористів.

Влітку тогоріч частина полонених, захоплених під час рейдів, поповнила обмінний фонд України.

У листопаді 2023 року російський суд заочно засудив Дениса Нікітіна до довічного ув'язнення. Йому інкримінували держзраду, тероризм, створення терористичної організації та придбання вибухівки.

Як загинув Денис Капустін?

Як повідомили в РДК, командир Денис Капустін загинув у ніч проти 27 грудня 2025 року. Це сталось під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Ймовірно, смерть спричинив удар FPV-дрона. Обставини його загибелі уточнюються.

