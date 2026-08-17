Помічник Безуглої та перший голова Асоціації ОСББ Оболоні: на фронті поліг Денис Кукса

Військовий Денис Кукса, який ще з 2022 року став на захист України, віддав своє життя на полі бою. У цивільному житті він був помічником-консультантом Мар'яни Безуглої.

Трагічну звістку політикиня повідомила 16 серпня на своєму телеграм-каналі.

Що відомо про Дениса Куксу?

Безугла розповіла, що Кукса був головою правління ОСББ свого будинку й першим головою Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва.

"Він допоміг мені, команді, керівнику РДА Кирилу Фесику зорієнтуватися у світі ОСББ і постійно консультував", – поділилася нардепка.

Вона додала, що Денисові були характерні принциповість, наполегливість і скрупульозність.

Світла людина з вираженим почуттям обов'язку,

– написала про Куксу Безугла.

У чоловіка залишилися двоє маленьких дітей, дружина й мама.

Хто ще віддав своє життя за Україну?

Повідомлення про втрати надходять, на жаль, щодня. Так, Віталій Штефан, який до війни працював учителем історії, загинув під час бойових дій.

У Марганці на Дніпропетровщині поліг поліцейський Артем Кучер, який виконував завдання у складі зведеного антидронового загону ГУНП області. Також на війні загинув Костянтин Соломакін, який раніше працював тренером із вільної боротьби.