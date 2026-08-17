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24 Канал Новини України Помічник Безуглої та перший голова Асоціації ОСББ Оболоні: на фронті поліг Денис Кукса
17 серпня, 06:25
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Помічник Безуглої та перший голова Асоціації ОСББ Оболоні: на фронті поліг Денис Кукса

Тетяна Бабич

Військовий Денис Кукса, який ще з 2022 року став на захист України, віддав своє життя на полі бою. У цивільному житті він був помічником-консультантом Мар'яни Безуглої.

Трагічну звістку політикиня повідомила 16 серпня на своєму телеграм-каналі.

Що відомо про Дениса Куксу?

Безугла розповіла, що Кукса був головою правління ОСББ свого будинку й першим головою Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва. 

"Він допоміг мені, команді, керівнику РДА Кирилу Фесику зорієнтуватися у світі ОСББ і постійно консультував", – поділилася нардепка.

Вона додала, що Денисові були характерні принциповість, наполегливість і скрупульозність. 

Світла людина з вираженим почуттям обов'язку,
– написала про Куксу Безугла.

У чоловіка залишилися двоє маленьких дітей, дружина й мама.

Хто ще віддав своє життя за Україну?

Повідомлення про втрати надходять, на жаль, щодня. Так, Віталій Штефан, який до війни працював учителем історії, загинув під час бойових дій. 

У Марганці на Дніпропетровщині поліг поліцейський Артем Кучер, який виконував завдання у складі зведеного антидронового загону ГУНП області. Також на війні загинув Костянтин Соломакін, який раніше працював тренером із вільної боротьби.

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