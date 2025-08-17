Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента №597/2025.

Що відомо про Дениса Лисенка?

1 березня 2024 року Денис Лисенко разом зі своїм підрозділом брав участь у штурмі укріпленої позиції російських окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.

Першим прорвався до ворожих укріплень, знищив вогневу точку та забезпечив подальше просування штурмової групи. Під щільним обстрілом евакуював пораненого побратима, завдяки чому вдалося зберегти його життя,

– йдеться на сайті президента України.

2 березня військовий зазнав поранення, але після лікування повернувся на службу.

У червні неподалік Вовчанська Денис Лисенко був поранений ще раз внаслідок російського артобстрілу. Попри все, він продовжив відбивати атаки й надавати допомогу пораненим побратимам.

У жовтні зазнав третього поранення – у плече. Утім, Денис Лисенко разом із побратимом продовжував утримувати позицію, відбиваючи кулеметним вогнем численні атаки окупантів упродовж 18 днів, – до моменту, коли змогли провести евакуацію,

– додали в ОП.

На цьому подвиги захисника не закінчилися: 8 квітня на бойових позиціях у Вовчанську він разом із побратимами вступив у стрілецький бій з шістьма ворожими штурмовиками та власноруч знищив чотирьох із них.

Зазначається, що Зеленський особисто познайомився з Лисенком 4 серпня, під час відвідування командно-спостережного пункту 17-го окремого мотопіхотного батальйону.