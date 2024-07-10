Малюська прокоментував інформацію про свою нібито відставку

В ЗМІ з'явилася інформація, що Ольга Стефанішина може зайняти пост міністра юстиції. Там додали, що Денис Малюська вже підписав заяву про відставку, яка ще не набула чинності.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на співрозмовників видання в команді Зеленського. Зауважимо, що Малюська відреагував на чутки довкола поданої ним заяви про відставку.

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Що відомо про чутки довкола відставки міністра юстиції

Як стало відомо джерелам видання, чинний міністр юстиції Денис Малюська вже підписав заяву про відставку, однак вона поки що не набрала чинності.

Згідно з інформацією джерел, Стефанішину планують призначити на посаду міністра юстиції, водночас залишивши її на посаді віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Таке кадрове рішення є частиною ширшого перезавантаження уряду, яке, за словами співрозмовників в команді Зеленського, може не передбачати зміни прем'єра, але включатиме призначення нових міністрів у критичні міністерства.

Потенційних змін у Кабміні настільки багато, що навіть без зміни прем'єра їх достатньо для того, щоб говорити про глобальне перезавантаження уряду,

– зазначають джерела УП.

Як на ці заяви відреагував Малюська

Через деякий час після публікації матеріалу про відставку Малюськи, міністр юстиції прокоментував чутки довкола поданої ним заяви про відставку.

У зв’язку з новиною від УП про плановану відставку: в наступну середу треба бути в Нідерландах. Думаю над "схемою Боголюбова". Вуса треба збривати чи є хтось з читачів із вусами на фото у закордонному паспорті?,

– написав він.

Також він приклав фото на якому він лежить у вагоні Укрзалізниці.

Малюська у вагоні Укрзалізниці / Фото Дениса Малюськи