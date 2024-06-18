У громадян можуть попросити військово-обліковий документ під час надання адмінпослуг, – Малюська

Українців можуть попросити показати військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг. Йдеться про ті послуги, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції.

Раніше вже обговорювалася ідея про те, що для осіб, які ухиляються від мобілізації, будуть введені обмеження на доступ до деяких адміністративних послуг.

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Українці надаватимуть військово-облікові документи

За словами міністра юстиції, ця норма вже частково практикується, водночас критично важливих послуг вона не стосується.

реєстрація права на нерухоме майно та бізнес (зокрема – розв'язання питань банкрутства);

реєстрація актів цивільного стану;

нотаріальні послуги;

міжнародна правова допомога.

Наприклад, реєстрація транспортного засобу: до цього ми не маємо стосунку, це послуга МВС. І радити, чи вимагати під час реєстрації автомобіля військовий квиток – це не наша компетенція. А от коли йдеться про реєстрацію шлюбу, там у заяві є графа, пов'язана зі ставленням до військової служби. І у РАГСі цілком можуть попросити показати військовий квиток,

– пояснив Денис Малюська.

Водночас документ можуть і не попросити, а натомість просто записати за словами нареченого номер документа. Також можуть вписати до графи: "військово-обліковий документ не пред'явлено".