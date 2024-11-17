Назавжди буде 24: у боях на Курщині загинув захисник з Рівненщини

У боях в Курській області загинув Денис Перета. Герою було всього 24 роки.

24 Канал пише з посиланням на Повчанську територіальну громаду, що військовий виконував завдання на Курському напрямку. На фронт пішов, підписавши контракт, ще до повномасштабного вторгнення.

Дивіться також З липня вважався зниклим безвісти: на Запоріжжі загинув захисник з Івано-Франківщини

Що відомо про загибель Героя

9 листопада 2024 року Повчанська громада втратила ще одного сміливого сина, відданого патріота, який став на захист України та віддав за неї найцінніше – своє життя,

– розповіли у громаді.

Там розповіли, що Денис Романович Перета був старшим сержантом Збройних Сил України. Він загинув в районі населеного пункту Свердліково Курської області Росії внаслідок удару FPV-дрона з боку противника.

Що відомо про службу Героя

"Отримані поранення виявились несумісними з життям. Вірний військовій присязі та українському народу, Денис мужньо виконував свій обов'язок, до останнього подиху захищаючи рідну землю". – відзначили у війську.

Там пояснили, що Денис був справжнім воїном та патріотом. Адже підписав контракт зі Збройними силами України ще до початку повномасштабної війни, а коли ворог ступив на нашу землю – з перших днів пішов на фронт.

Він воював на Запорізькому, Миколаївському, Сумському, Харківському напрямках, на Донеччині.

І навіть у найгарячіших точках Денис демонстрував неймовірну мужність і витримку, залишаючись взірцем для своїх побратимів,

– розповіли у громаді.

За час служби він заслужено отримав Почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу "За взірцевість у військовій службі" 3 ступеня та почесний берет морського піхотинця, що є символом відваги й непохитності, який носять лише найкращі.

У громаді відзначили, що неможливо знайти слів, щоб передати весь біль від цієї втрати. Герою було всього 24 роки.

Денис мав добрий гумор та загострене почуття справедливості

Денис народився 13 січня 2000 року. Жив у селі Гнатівка Повчанської сільської громади у Дубенському районі Рівненської області.

Герой був випускником Малосадівського ліцею 2017 року.

Його згадують як харизматичного, креативного, талановитого юнака із загостреним почуттям справедливості, добрим гумором, вольовим характером. Він був церковним прислужником, брав активну участь у шкільному житті, був учасником драматичного гуртка, здобував перемоги у конкурсах та олімпіадах,

– розповіли у громаді.

Там зазначили, що Денис Перет був справжнім патріотом, відповідальним і працелюбним, старшим братом у сім'ї, надійною опорою для мами та молодшого брата, доброзичливим однокласником, хорошим другом.

У громаді відзначили, що всі схиляють голови в скорботі та висловлюють найглибші співчуття матері, брату та всій родині Дениса Перети.

Ми розділяємо цей нестерпний біль разом із вами. Жодними словами не загоїти ран у серцях, але світлий спомин про Героя житиме вічно. Його жертовність і відвага залишаться прикладом для кожного з нас,

– сказали у рідній громаді Героя.

24 Канал щиро співчуває родині Героя. Вічна пам'ять і слава!