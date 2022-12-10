Розпач, що не можемо бути зараз на передовій, – "Редіс" передав послання з Туреччини

Командир захисників Маріуполя Денис Прокопенко "Редіс" закликав зробити все можливе й неможливе для звільнення українських військовополонених. Він передав лист з Туреччини.

Лист "Редіса" зачитала його дружина Катерина Прокопенко, отримуючи відзнаку за громадянську позицію від імені Асоціації родин захисників "Азовсталі". Її чоловік просив оприлюднили послання при важливій нагоді.

Читайте також Запеклі бої на Азовсталі, поранення, полон і накази Редіса: інтерв'ю з Героєм України Хорусом

Необхідно повернути всіх полонених

Прокопенко пригадав перебування у полоні. Там був повний інформаційний вакуум, а на День Незалежності лунали погрози стратою. "Редіс" добре розуміє, наскільки складним є процес обміну військовополонених, тож закликає всіх зробити все можливе для звільнення українських бранців.

Командири "Азову" сподіваються ще принести користь Україні у війні проти російських загарбників. "Редіс" зазначає, їм шкода, що зараз вони не можуть бути поруч з побратимами на передовій

Для нас – великий розпач, що ми не можемо бути зараз поруч із нашими побратимами на передовій, і сподіваємось, що для нас війна не закінчилася і ми будемо корисними для нашої держави,

– наголосив командир.

Битва за Маріуполь стала раковою пухлиною для росіян

Прокопенко додав, що битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а для росіян – раковою пухлиною. Українські захисники протягом 86 днів відправляли на забій батальйон за батальйоном.

Захисники Маріуполя відтягнули на себе велике угруповання ворожих сил на півдні, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках.

Прокопенко нагадав, що в масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати західну зброю та перейняти ініціативу на фронті.