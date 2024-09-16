Переживаємо глибокий шок, – "Янголи Азову" про нову службу супроводу бійців комбрига Прокопенка

Після обміну полоненими 14 вересня командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко оголосив про початок роботи нової структури "Азов. Супровід". У Патронатній службі "Янголи Азову" відреагували на це.

Увечері 16 вересня "Янголи Азову" написали, що переживають "глибокий шок від останніх подій". Кажуть, що про плани Дениса Прокопенка вони дізналися випадково із його допису у Facebook.

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Що кажуть у Патронатній службі про "Азов. Супровід"

Після крайнього обміну полоненими з поста у соцмережах Дениса Прокопенка ми випадково дізналися, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ вже запустила власну окрему службу супроводу бійців. І тепер вона буде надавати допомогу пораненим, ховати загиблих і допомагати родинам,

– написали "Янголи Азову".

Там також підкреслили, що служба уже давно бореться за створення подібних служб у бойових підрозділах. Але зауважили, що ситуація, яка склалася, поставила всіх "у становище авралу, хаосу і колапсу". Зокрема, йдеться про поранених бійців, безвісти зниклих та сім'ї загиблих.

"Усі похорони, зокрема і останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота із безвісти зниклими. Сім'ями загиблих. Дітьми. Ми ведемо процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ!" – наголосили у службі.

Там також запевнили, що вони не кинуть нікого.

Поранені і родини всі вихідні дзвонять до нас з питаннями: "Що робити, до кого звернутися?" Ми чуємо одне і те саме питання: "Ви ж нас не кинете?" Відповідаємо: звичайно, ми не переведемо бійців зі спеціалізованих приватних реабілітаційних центрів у районні поліклініки, не кинемо на півдорозі судові процеси в інтересах родин, не припинимо надавати матеріальну допомогу,

– запевнили у службі.

"Янголи Азову" також зауважили, що командування "Азову" й досі не звернулося щодо передачі справ.

"Нова служба візьме на себе лише нові чи усі з 2004 року? Поки що незрозуміло", – кажуть у Патронатній службі.

Попри все, "Янголи Азову" планують й надалі продовжувати працювати.

Амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'ять наших полеглих. Комбриг, офіцерський та особовий склад Третьої окремої штурмової бригади нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни,

– написали "Янголи Азову".