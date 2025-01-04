Болюча втрата: на війні проти Росії загинув гранатометник Денис Руських з Київщини

Україна переживає ще одну болючу втрату. На фронті загинув гранатометник Денис Руських родом з Київської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Гостомельської селищної військової адміністрації.

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Що відомо про загиблого воїна і коли заплановане прощання

У суботу, 4 січня, на Київщині прощаються з загиблим Героєм Денисом Руських. Зазначається, що він був гранатометником у відділені взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти.

Денис відважно захищав нашу свободу та незалежність, боровся за мирне майбутнє нашої країни,

– вказує місцева влада.

Денис Руських загинув 26 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання. Напрямок, де боронив Україну військовий, не повідомляється.

У Гостомельській адміністрації розповіли, що прощання з Героєм відбудеться на кладовищі у селі Мощун. На 11:30-12:00 заплановане прощання біля Будинку захисника (село Горенка, вулиця Добровольців, 120). О 12:00-12:20 відбудеться рух колони до кладовища села Мощун, по вулицях Лісна, Озерна, Вишнева. На 12:30-13:00 заплановане саме поховання.

"Розділяємо з родиною біль втрати, не пробачимо ворогові жодної загиблої душі!", – пише влада.