Санкції проти Порошенка, Коломойського та інших: як через уряд проходили пропозиції обмежень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував проходження через уряд нещодавніх санкційних пропозицій щодо Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Деталі він озвучив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

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Як через уряд проходили санкційні пропозиції

Спершу, за словами українського прем'єра, відбулося засідання уряду, на якому розглянули подання профільного міністерства. Відомство, спираючись на подані матеріали СБУ та Державної служби фінансового моніторингу, внесло пропозицію про накладення санкцій на п'ятьох фізичних осіб.

Уряд розглянув, прийняв рішення і передав на РНБО,

– пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, як офіційно повідомили в СБУ, санкції щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука є безстроковими. Пропозиції щодо застосування обмежень були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.