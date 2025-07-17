Рада призначила Шмигаля новим міністром оборони

У четвер, 17 липня, Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Денис Шмигаль став міністром оборони

На засіданні 17 липня Верховна Рада проголосувала за оновлений уряд на чолі з новою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони підтримали 267 нардепів. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова.

Наше завдання – забезпечити кожного військовослужбовця від амуніції до новітніх технологій зв'язку, від своєчасних виплат до медичної підтримки. Друге завдання – це наростити озброєння до спроможності, яка зламає можливість ворога продовжити війну. Насамперед це збільшення власного виробництва. Третє наше завдання – це безперебійна робота міністерства оборони,

– розповів сам Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль обіймав посаду Прем'єр-міністра України. Він також став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді – понад п'ять років.

15 липня Шмигаль подав заяву про відставку, а вже на наступний день це рішення схвалив Комітет з питань державного будівництва.