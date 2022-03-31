Денисенко пояснив, у чому полягатиме координація ЗСУ та правоохоронців

Збройні Сили України будуть координувати свою роботу з правоохоронцями. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, як саме це відбуватиметься.

За його словами, всі правоохоронці будуть підпорядковуватися ЗСУ. Тобто, починаючи від поліції й закінчуючи теробороною, повідомляє 24 канал.

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Усі повинні бути в повному відання комендатури в даному випадку. Це повна координація дій і робиться для того, щоб не було дискомунікації. Наприклад, щоб пост на Троєщині мав ті самі розуміння завдання і мети, що й пост в Теремках,

– заявив Денисенко.

За його словами, у цьому випадку всі повинні працювати як єдине ціле, щоб не було зайвих дурниць.

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