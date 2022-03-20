Денісова закликала світ відреагувати на примусову депортацію маріупольців у Росію

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що російські терористи викрадають мешканців Маріуполя та насильно перевозять до Росії.

За її словами, протягом останніх днів кілька тисяч маріупольців було вивезено в Росію. Це люди з Лівобережного району міста та бомбосховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося тисячі людей – переважно жінки та діти.

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Людмила Денiсова повідомила, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перевезено в Таганрог і звідти залізничним транспортом відправлено у різні економічно депресивні міста Росії.

Нашим громадянам видано папірці, які зобов’язують перебувати у певному місті. Фактично без права його залишити найменш 2 роки з зобов’язанням працевлаштування на вказане місце роботи. Доля інших залишається невідомою,

– розповіла Людмила Денiсова.

Вона зазначила, що викрадення та примусове переміщення населення з окупованих території є грубим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Закликаю світову спільноту та міжнародних партнерів відреагувати на цей факт та застосувати всі можливості для посилення санкційного тиску на державу-терориста Російську Федерацію для звільнення українських громадян та виведення терористичних військ з усієї території України", – додала Денісова.

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