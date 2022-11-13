Щодня "двохсоті" і "трьохсоті": окупант горює через величезні втрати на Херсонщині

Наступ ЗСУ на Херсонщині спровокував тотальну деморалізацію ворога. Загарбники плачуть про потужні обстріли з боку української армії.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського військово під позивним "Турист". Окупант бідкається, що їхні втрати на Херсонщині величезні.

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Загарбник розповідає про те, як справи на Херсонщині

Про постійне вогневе ураження з боку ЗСУ ділиться російський танкіст "Турист" зі своїм поплічником. Окупант скаржиться, що жоден день не минає без мінометних обстрілів.

Ми під Херсоном стоїмо. Тут кожен день "груз-200", "груз-300", н***й… 12 "танчиків" наших розп****шили,

– журиться окупант.

За словами загарбника, пригнічує й те, що над головою постійно літає квадрокоптер, який стежить за тим, що вони роблять. Крім того, гнітять також неймовірні втрати в особовому складі та бойовій техніці.

Телефонна розмова двох загарбників: дивіться відео

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Яких втрат зазнав ворог в Україні станом на 13 листопада

Загарбників – 80 860 (+650);

танків – 2840 (+2);

бойових броньованих машин – 5742 (+12);

артилерійських систем – 1837 (+8);

РСЗВ – 393 (+0);

засобів ППО – 206 (+1);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1507 (+1);

крилатих ракет – 399 (+0);

кораблів, катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16);

спеціальної техніки – 160.

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