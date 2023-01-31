Час для мирного повернення вийшов, – Подоляк про терміни для звільнення Криму

Крим досі перебуває під тимчасовою окупацією. В Офісі президента вважають, що час для мирного звільнення півострова вже минув.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, наразі немає жодних варіантів політичного врегулювання будь-яких питань із Росією.

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Подоляк прокоментував звільнення Криму

Радник керівника ОП вважає, що 8 років усі говорили про Крим заради того, щоб просто говорити.

Тобто ми просто вдавали, що є якась можливість політико-дипломатичного врегулювання. Але я тоді поверну вас у Придністров'я – врегульовано? За формулою п'ять плюс два. Чи, наприклад, Абхазія – врегульовано? Ні! Росія ніколи нічого не врегульовує, поки не отримає, скажімо так, у силовому вигляді розуміння того, що треба з цими країнами про щось домовлятися,

– заявив Подоляк.

За його словами, країна-терористка не має ресурсу утримати Крим, а сил воювати залишилося до весни цього року. Подоляк зазначив, що ми обов’язково повернемо півострів.

"Ми 10 місяців тому бачили набагато гіршу ситуацію, і я думаю, що взагалі ніхто не думав, що ми з вами через 10 місяців зможемо цілком серйозно говорити про те, що війна точно дозволить нам звільнити Крим, правильно? Адже ми про це не говорили. Ніхто не вірив у те, що у 2022 чи вже у 2023 ми зможемо справді, всерйоз говорити про те, що Крим буде знову українським. Усі думали, що це буде історія 20 – 30 – 50 років", – наголосив радник керівника ОП.

Він додав, що такі терміни щодо звільнення Криму, можливо, дуже оптимістичні, однак це "оптимізм, математично вивірений".

Крим можуть повернути у 2023 році

Глава ГУР МО Кирило Буданов напередодні заявив, що Україна має зробити все, щоб до цього літа Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, очільник розвідки відповів, що ні.