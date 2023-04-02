Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму

Експерти наголошують на тому, що ключ до перемоги у війні криється у звільненні з-під окупації Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків, які дозволять це зробити.

Своїми міркуваннями він поділився у фейсбуці. Передусім Олексій Данілов відреагував на слова так званого "голови" окупованого Криму Сєргєя Аксьонова, який істерично заявив про бажання захопити Київ або Одесу. Тож для таких як він та інших секретар РНБО пояснив, як Україна деокуповуватиме півострів.

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Данілов і його 12 кроків з деокупації Криму

Секретар РНБО зауважив, що у Криму такі як Аксьонов і подібні будуть "цілями номер один". Можливо це дозволить раз і назавжди відбити у них бажання дивитися у бік Росії або "відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов'язане з Україною".

1. Пам'ятник "русский военный корабль идёт н***й". Данілов зауважив, що на суспільне обговорення винесуть питання щодо як самого проєкту, так і місця розташування монумента у Криму. Він запропонував, щоб заощадити гроші, встановити його на п'єдестал пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі.

2. Люстраційний механізм персональної оцінки. З його допомогою визначатимуть рівень відповідальності та ступінь залученості певних осіб, громадян України, мешканців півострова до підтримки діяльності окупаційних "адміністрацій". За його результатами визначатимуть обмеження прав участі у виборах. Мовиться як про можливість обирати, так і бути обраними. Данілов нагадав про кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду.

3. У держслужбовців, які з 2014 року були на боці Росії, – "вовчий квиток". Мовиться про держслужбовців, суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів та інших категорій осіб. Якщо до 2014 року вони перебували у штаті влади, а після анексії продовжили співпрацювати на боці ворога, то їх не лише очікує визначення судом кримінальної відповідальності.

Навіть якщо їх не притягнуть до кримінальної відповідальності, то позбавлять державних пенсій, заборонять влаштовуватися на роботу у держорганах і органах місцевого самоврядування України. Такий собі "вовчий квиток" назавжди.

Надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом'якшення кримінального покарання,

– зазначив він.

4. Видача Україні підозрюваних. Данілов наголосив, що Росія або будь-яке інше формування, яке претендуватиме на її правонаступництво, забезпечуватиме безумовну та повну видачу усіх підозрюваних у держзраді та інших кримінальних злочинах.

Мовиться як про українців, так і росіян, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності – геноцид, воєнні та проти людяності), які вони скоїли на території України й, зокрема, у Криму.

5. Пропагандисти підуть під суд. Мовиться про журналістів, медійників та інших експертів. Тих, хто сприяв окупації, мілітаризації дитячого виховання, а також розпалюванню ворожнечі проти України та українців, кримських татар та інших національностей.

Ці злочини розслідуватимуть українські, за потреби міжнародні, правоохоронні структури. У законний спосіб їх позбавлять волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, честі та поваги.

6. Росіяни повинні покинути Крим. Мовиться про тих громадян Росії, які незаконно приїхали жити на півострів після лютого 2014 року. Вони повинні будуть у негайному порядку залишити півострів.

Найбільш спритні та розумні вже почали "виїзд", це похвально, а іншим, хто ще продовжує гальмувати, доведеться це робити в режимі булгаківського твору "Біг". Раджу уважно перечитати,

– додав Данілов.

7. Правочини визнаються нікчемними. Мовиться про договори, укладені не згідно з українським законодавством після 2014 року. Зокрема, йдеться про нерухоме майно. Тож право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо окупанти привласнювали або націоналізовували майно, то воно повертається власникам.

Важливо пам’ятати – будинки, квартири, земельні ділянки й інша нерухомість, придбані громадянами Росії в Криму, варті не більше, ніж майбутнє Аксьонова чи надії на вихід Константинова та подібного колаборантського непотребу за умовно-достроковим звільненням,

– наголосив він.

8. Транспортний перехід у Керчі демонтують. Це зроблять з метою забезпечити повну свободу мореплавства у рамках програми відшкодування збитків. Данілов не уточняє, але можемо припустити, що мовиться про той самий Кримський міст.

9. Комплексна програма "Детоксикація". Вона передбачає нейтралізацію наслідків багаторічної дії російської пропаганди всередині півострова. Використовуватимуть метод денацифікації Німеччини у 40-х роках.

Групи активної підтримки російської окупації залучатимуть до громадських робіт з відбудови українських міст, процесів ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для тих, кого визнають винними у таких злочинах). Крім того, буде широкий доступ до інформації щодо злочинів, які скоїв путінський режим.

10. Створення документальної бази. У неї занесуть факти російських злочинів проти громадян України, котрі чинили спротив окупації. Також відновлять у правах українських і кримськотатарських активістів.

11. Негайне звільнення тих, кого переслідувала Росія. Мовиться про громадян України, кримських татар і українців, яких росіяни переслідували за політично вмотивованими ознаками з 2014 року. Їм також передбачається компенсація завданих моральних збитків.

12. Перейменування Севастополя. Данілов зазначив, що з урахуванням місця та ролі в ідеології росіян, системі негативного міфотворення та переписування історії, Севастополь, який називають окупанти "городом русской славы", перейменують на "Об'єкт №6". Згодом Верховна Рада може змінити його назву, наприклад, на Ахтіар.

Олексій Данілов зауважив, що деталізована й юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО. До роботи долучать широке коло фахівців та експертів. Він підкреслив, що у Криму мешкають українці, які очікують на повернення України. І що ми "ніколи про них не забували, як і не забудемо мільйони очей, які з надією і вірою дивляться у бік Перекопського перешийка".