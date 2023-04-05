Будуть відповідати перед законом, – Данілов розповів, якою є стратегія деокупації Криму

Рано чи пізно Україна поверне кожен клаптик землі, який захопили російські окупанти. У тому, що Крим також буде деокуповано, сумнівів немає.

Ба більше, усі зрадники й колаборанти відповідатимуть за законом нашої держави. Про це 24 Каналу сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

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Раніше Олексій Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму. Зокрема, мовилося про розробку люстраційного механізму персональної оцінки, яким визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів півострова, до підтримки діяльності окупаційних "адміністрацій". Секретар РНБО нагадав про кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду.

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В українському Криму відповідатимуть за українським законом

Як зауважив секретар РНБО, у березні 2021 року була ухвалена стратегія деокупації Криму, яка передбачала вирішення питання політико-дипломатичним шляхом. Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року обставини змінилися.

Ми сьогодні в апарті РНБО спільно з нашими представниками АР Крим збираємо усі пропозиції від центральних органів виконавчої влади та громадських організацій щодо внесення змін до стратегії деокупації Криму,

– зауважив Данілов.

Саме там мають бути прописані ті чи інші речі, потім вони мають бути інстальовані в закони нашої держави. Зараз пропозиції перебувають в роботі. Остаточна версія має бути затверджена указом президента України. За необхідності депутати мають ухвалити зміни в законодавстві.

Ті громадяни, які співпрацювали з терористами, були їхніми спільниками, а, щобільше, брали участь у вбивстві наших громадян, знищенні нашої інфраструктури – вони обов'язково відповідатимуть за законом нашої країни,

– стверджує секретар РНБО.

Особи, які заблукали й з невідомих причин опинилися у Криму, мають усвідомити, що вони – на чужій території й користуються чужим майном. "Вони мають або спокійно залишити цю територію, або нести відповідальність за те, що вони поцупили", – резюмував Олексій Данілов.

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