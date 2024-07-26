Деокупація Криму продовжилась у День народження Сирського: військове зведення від Світана

ЗСУ продовжують деокупацію Криму. Окупований півострів відчув на собі потужні удари по військових об'єктах росіян.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що ЗСУ ударами по Криму привітали свого Головнокомандувача з Днем народження.

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Удар по Саках

Світан зазначив, що удар по Саках у Криму – це вже традиційні прильоти по окупованому півострову. Удар по Саках було завдано ще в 2022 році. Нині в Криму була оголошена повітряна тривога, через балістичну загрозу, й цілком імовірно, що це були балістичні удари.

Удари були по 3 точках. Одна – основна – це Сакський аеродром. По ній уже неодноразово били наші засоби ураження. У районі Сак – це аеродром морської авіації та великий склад боєприпасів. Він також одна з головних цілей для виконання бойових завдань,

– зауважив льотчик-інструктор.

Удар по Джанкою

За словами полковника запасу ЗСУ, також було підтверджено, що кілька днів тому ЗСУ поцілили по російських ЗРК біля Джанкоя. У Джанкої є великий залізничний вузол, бо тут фактично сходиться залізниця з Херсонщини та Запоріжжя. Росіяни постійно розміщують тут ЗРК для захисту вузла, й постійно ЗСУ їх уражають.

"Іде, можна сказати, повзуча деокупація Криму. Вона починається з дальніх засобів ураження. Удари по ППО ворога, складах боєприпасів, аеродромах. Продовжились ці дії, бо на декілька тижнів зупинилась деокупація Криму", – наголосив військовий експерт.