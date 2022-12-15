Україна зможе повернути Крим: Залужний назвав умову

Тимчасово окупований півострів є ключем до розв'язання воєнного конфлікту з Росією. Україна поверне Крим, якщо просунеться на кілька кілометрів вглиб фронту.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він заявив, щоб дістатися до кордонів Криму, ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя.

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Як українські військові повернуть Крим

Залужний не зміг констатувати, чи стримують союзники України наступ на Крим. Проте Головнокомандувач запевнив, що контроль над Мелітополем дав би повний вогневий контроль над наземним коридором.

Адже, за словами військового, з Мелітополя ЗСУ вже можуть обстрілювати Кримський перешийок. Але це можливо лише тоді, коли Україна отримає відповідні ресурси від західних партнерів.

Для перемоги Україні потрібні ресурси

З озброєнням, яке наразі є в України, ЗСУ не можуть проводити нові великі операції, хоча над цим вже працюють.

Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць,

– заявив Залужний.

З такими ресурсами, за словами Головнокомандувача, Україна цілком реально може вийти на рубежі 23 лютого. Залужний каже, що "ми отримуємо те, що отримуємо", але це – найменше, що нам насправді потрібно.

Основні тези інтерв'ю Залужного: