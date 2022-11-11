Усе всіяно мінами: Кім попередив про небезпеку

Деокупація Півдня Збройними силами України не обходиться без труднощів. Окупанти залишили після себе неприємні "подарунки" у вигляді протипіхотних мін.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він закликав мешканців звільнених територій бути обережними.

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Від ворожих мін на звільнених територіях є жертви

Віталій Кім попереджає жителів деокупованих територій Півдня країни, щоб були обачними та оминали місця, де гіпотетично можуть бути закладені міни ворога. Він додає, що, на жаль, вже навіть є жертви.

Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не "лазьте" без діла. Є жертви,

– написав очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.

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Деокупація Миколаївщини: що варто знати

Практично вся територія Миколаївської області звільнена від загарбників. Про це розповідають українські військові.

Однак голова Миколаївської ОВА закликає жителів області дотримуватися інформаційної тиші та не розголошувати у мережі, як проходить контрнаступ. Крім того, він додає, що повертатися до домівок на деокупованих територіях поки зарано.

Віталій Кім наголошує, що у регіоні справді багато хороших новин. Зокрема у деокупованих містах та селах готуються до перепідключення електрики та тепла.

Також влада організовує гуманітарну допомогу, фури з їжею, генератори та "Старлінки", щоб забезпечити жителів звільнених територій усім необхідним. Більше деталей голова ОВА зараз розповісти не може. Необхідно дочекатися офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ.

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