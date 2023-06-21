7 разів повертались за пораненими, – окупант розповів про шалені втрати у П'ятихатках
Джерело:"Атеш"
19 червня ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області. Бої за населений пункт тривали цілий день, а окупанти потрапили в оточення наших воїнів.
Партизани руху "Атеш" поділилися доказами великих втрат Росії в П'ятихатках. Агенти руху спротиву увійшли в довіру до російського військового із підрозділу "Шторм. Осетія".
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Як відбувалося звільнення П'ятихаток
Окупант розповідає, що бої розпочалися з самого ранку, а до обіду їхній підрозділ мав вже купу поранених.
Ми 7 рейсів туди-назад зробили, щоб забрати поранених. Це караул. Переламані ноги, руки, кишки валяються, голови пробиті. І дуже близький (товариш по службі – 24 Канал) загинув,
– ділиться враженнями загарбник.
Потім він розповів, що частина його підрозділу залишилася в оточенні, решта – виїхали в Мелітополь. Наступного дня вони мали забрати своїх побратимів, та, як виявилось, вже не було потреби.
Російський військовий розповів про бої за П'ятихатки: дивіться відео
"На початку червня боєць був веселіший, ніж зараз. Розповідав, коли хлопці виїжджають працювати, називав точний час та місце. Згодом він не розумів, чому хлопців так часто накривають. Хто ж їх зливає? А останні пару днів він трохи поник, мабуть, щось трапилося", – пишуть партизани.
ЗСУ просуваються на Запоріжжі: що відомо
- 19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші захисники звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області. Таким чином, на Півдні з-під російської окупації визволили вже 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
- Маляр пояснила, що звільнити зазначені населені пункти вдалося після двох тижнів успішних наступальних операцій ЗСУ.
- Загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа складає 113 кілометрів квадратних.