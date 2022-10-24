ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль: у Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами

На Запоріжжі знову розцвіла "бавовна". Там наші захисники атакували російських загарбників. Удар був настільки сильним, що для "трьохсотих" вже не вистачає місць у медзакладах.

Так, у Токмаку місцева лікарня буквально переповнена бійцями Путіна. Окупанти отримали поранення під час атаки наших воїнів.

До речі Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня

"Чекаємо ще більше гарних новин"

Міський голова Мелітополя зазначив, що у Токмаку прилетіло у місце розташування окупантів.

ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим",

– підкреслив Іван Федоров.

Також міський голова Мелітополя зазначив, що наразі є інформація щодо великої кількості загиблих. Однак, вона потребує уточнення.

Втім, беззаперечно, це не єдина вдала операція ЗСУ, підкреслив Федоров. Та додав: "Чекаємо ще більше гарних новин".

Читайте також Росія видала чергове фейк-звинувачення у бік Києва щодо "брудної бомби", вплутавши Британію

Де розташований Токмак: дивіться карту

Як українські воїни на Запоріжжі окупантів знищують

У Михайлівці наші захисники знищили одразу три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Окупантам довелося терміново евакуювати поранених. У Генштабі підтвердили, що ворог вивозив близько 70 своїх "трьохсотих".

23 жовтня в районі Енергодара українські воїни знищили 4 ворожі гаубиці, 3 вантажівки з боєприпасами та 2 РСЗВ "Ураган" з бойовими розрахунками.

До речі, також ліквідували з пів сотні бійців Путіна, а ще близько 40 отримали поранення.

Напередодні у селище поблизу Мелітополя завезли "бавовну". Іван Федоров розповів, що вибухи прогриміли у Мирному. Наразі втрати ворога уточнюють. Втім, вже незабаром інформацію оприлюднять.

Варто побачити – Українські воїни потужно відповідають ворогу на Запоріжжі: дивіться відео