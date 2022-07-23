Українські розвідники терміново звернулись до мешканців тимчасово окупованого Енергодара

Триває 150 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ поступово вибивають загарбників з наших територій, тож у розвідці, схоже, готуються до "чисток".

Так, українські розвідники терміново звернулися до мешканців тимчасово окупованого Енергодара, що у Запорізькій області, а також до жителів прилеглих територій. Їх закликали посприяти деокупації регіону, передавши ГУР МО важливу інформацію.

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Яку інформацію енергодарців просять повідомляти

Головне управління розвідки Міноборони України закликало мешканців Енергодара та наближених населених пунктів терміново повідомити їм такі дані:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційного війська, бажано з геолокацією, точними координатами;

місця проживання керівного складу російських військ, також бажане геоприв'язування з координатами;

місця розташування та маршрути пересування ворожої військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога, зокрема адреси проживання, перебування, координати, ПІБ, посади та місця їхньої праці до 24 лютого 2022 року разом з посадами, які вони обіймають зараз;

дані осіб, які "співчувають" російським окупантам, та інших прихильників окупаційної влади.

До слова, всю цю інформацію просять надсилати за контактним номером телефону +38 096 3101 126. За цим же номером можна надіслати повідомлення через месенджери WhatsApp або Signal.

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