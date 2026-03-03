СОУ відвоювали сотні квадратних кілометрів: Зеленський сказав, як змінилась карта у 2026 році

Від початку 2026 року Сили оборони мають перевагу на полі бою. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з січня захисники повернули під свій контроль 460 квадратних кілометрів території.

Про це глава держави заявив під час інтерв'ю Corriere della Sera.

Скільки територій Україна повернула у 2026 році?

За словами Зеленського, з січня 2026 року й дотепер українським військовим вдалось повернути під свій контроль 460 квадратних кілометрів.

Раніше, на початку лютого 2026 року глава держави повідомляв, що Силам оборони вдалось звільнити від російської окупації щонайменше 300 квадратних кілометрів. Він зауважив, що такою інформацією не володіли навіть українські оглядачі: "Мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно".

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив у коментарі 24 Каналу, що Сили оборони деокупували 300 квадратних метрів територій. Крім того, захисники мають просування біля Калинівського та Тернового у Запорізькій області. СОУ витискають гарнізони росіян тактикою "малих кліщів". Це, за його словами, стандартна тактика оперативно-тактичного рівня, якою користуються обидві сторони.

Яка нині ситуація на фронті?