У деокупованому селі на Київщині трактор наїхав на російську міну

У Бучанському районі тракторист натрапив на протитанкову ворожу міну. На щастя, він не постраждав.

В селі Маковище чоловік виїхав трактором на польову дорогу. Виявилось, окупанти сховали в землі протитанкову міну.

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Техніка зазнала серйозних ушкоджень. А ось з водієм, на щастя, все гаразд.



Трактор наїхав на ворожу міну / Фото Поліція Київської області



З водієм все гаразд, постраждав лише трактор / Фото Поліція Київської області

Поліція вкотре просить громадян дотримуватись інструкцій безпеки на деокупованих територіях:

Не ходіть лісовими дорогами,

Уникайте покинутих споруд,

Не беріть речі, які перебували в зоні бойових дій.

Радимо дочекатись завершення відпрацювання деокупованих територій вибухотехніками та рятувальниками. Подбайте про власну безпеку та безпеку рідних,

– наголосили в поліції.

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