У деокупованому селі на Київщині трактор наїхав на російську міну
Джерело:Поліція Київської області
У Бучанському районі тракторист натрапив на протитанкову ворожу міну. На щастя, він не постраждав.
В селі Маковище чоловік виїхав трактором на польову дорогу. Виявилось, окупанти сховали в землі протитанкову міну.
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Техніка зазнала серйозних ушкоджень. А ось з водієм, на щастя, все гаразд.
Трактор наїхав на ворожу міну / Фото Поліція Київської області
З водієм все гаразд, постраждав лише трактор / Фото Поліція Київської області
Поліція вкотре просить громадян дотримуватись інструкцій безпеки на деокупованих територіях:
- Не ходіть лісовими дорогами,
- Уникайте покинутих споруд,
- Не беріть речі, які перебували в зоні бойових дій.
Радимо дочекатись завершення відпрацювання деокупованих територій вибухотехніками та рятувальниками. Подбайте про власну безпеку та безпеку рідних,
– наголосили в поліції.
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