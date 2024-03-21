Росія викрадала й депортувала українських дітей ще задовго до 2022 року: хто за цим стояв

Під час повномасштабної війни російські загарбники активно викрадають і депортують українських дітей. Однак, окупанти робили це ще задовго до 24 лютого 2022 року.

Так, агресор вивозив наших неповнолітніх громадян з окупованих територій у Росію ще з 2014 року. Хто за цим стоїть, і як ворог роками будував систему геноциду українських дітей – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Воєнна злочинниця "доктор Ліза"

17 березня 2023 Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора й так званої "уповноваженої президента з прав дитини" Марії Львової-Білової. Їх підозрюють саме у примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій нашої держави до Росії.

Однак, вкрай важливо розуміти, що подібні злочини росіяни скоювали задовго до повномасштабного вторгнення. Так, схвалена Кремлем програма викрадення дітей зі псевдореспублік існувала ще у 2014-му. Її обличчям виступала Єлизавета Глинка – більш відома як "доктор Ліза".

Ця "благодійниця" і на той момент лідерка фонду "Справедлива допомога" активно відвідувала непідконтрольні Києву міста, заїжджала до дитячих лікарень чи дитбудинків. Якщо батьки чи опікуни не встигали зреагувати та відбити дітей, Глинка під прикриттям озброєних терористів вивозила неповнолітніх до Росії нібито "на лікування". Назад до рідного міста зазвичай ніхто з дітей уже не повертався.

Єлизавета Глинка була обличчям проєкту викрадення українських дітей / Фото росЗМІ

Цікаво, що в країні-агресорці з "доктор Лізи" зробили "героїню". насправді ж вона воєнна злочинниця, яка повністю розуміла, що нічого доброго не робить. Зокрема, про це свідчить і той факт, що саме у Глинки вдома переховувався від слідства один з вбивць Степана Чубенка Вадим Погодін. Вона разом з чоловіком знали, за що поліція розшукує цього ката.

У 2014 році троє зрадників-бойовиків закатували та вбили 5 пострілами у потилицю 16-річного Степана Чубенка . Зробили це через синьо-жовту стрічку на рюкзаку.

До слова, зі смертю цієї воєнної злочинниці її справу продовжили наступники. Так, до повномасштабного вторгнення, згідно з відкритими джерелами, працівники так званої "Справедливої допомоги" вивезли з Донбасу до Росії понад 700 дітей.

Деякі з них, за даними джерел 24 Каналу, наразі виконують обов'язки з охорони українських полонених. При чому роблять це з такою завзятістю, що дійсно можуть вважатися найфаховішими катами. Адже за 8 років "виховання" росіяни спромоглися не лише позбавити їх майбутнього, але й перетворити на вкрай жорстоких злочинців.

Коротко важливе про депортацію українських дітей