Депортація одного мігранта зі США коштує вп'ятеро дорожче, ніж політ бізнес-класом – Reuters

Депортаційний рейс зі США до Гватемали 27 січня міг коштувати щонайменше 4 675 доларів на одного мігранта. Це вп'ятеро дорожче, аніж можна долетіти першим класом в один кінець American Airlines з Ель-Пасо у штаті Техас, звідки доправляли нелегалів.

Ціна такого квитка – 853 долари. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Рейси військовими літаками значно дорожчі, аніж комерційними

Наразі Трамп відправив уже шість літаків із мігрантами до Латинської Америки. Для цього використовувалися C-17. Як зауважують американські чиновники, його експлуатація коштує 28 500 доларів на годину.

"Політ туди й назад до Гватемали, не враховуючи час на землі чи будь-які операції з підготовки польоту до зльоту, зайняв близько 10,5 годин у повітрі", – цитує Reuters одного із них.

Як зазначає видання, значно дешевше було б використати для цих цілий альтернативний варіант – комерційні літаки.

Лише у понеділок, 27 січня, один із депортаційних рейсів перенаправив 64 людини.

Сам Трамп заявив, що й надалі використовуватиме військові літаки для видворення нелегалів зі США.

Загалом же у Пентагоні планують депортувати понад 5000 іммігрантів, які наразі утримуються в техаському Ель-Пасо та каліфорнійському Сан-Дієго.