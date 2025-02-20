Організували депортацію українських дітей з Херсона: судитимуть близьких до Путіна росіянок

Росіянки організували депортацію двох вихованців будинку дитини з окупованого Херсона. Українські прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора. Дружину лідера політичної партії "Справедлива Росія" та його довірену особу, що є депутаткою державної думи федеральних зборів, підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.

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Що відомо про долю дітей

Наприкінці серпня 2022 року жінки прибули до окупованого Херсона під виглядом офіційного візиту. У незаконно створеному на базі Херсонського обласного будинку дитини закладі вони оглянули вихованців з метою визначення конкретних дітей.

Згодом підозрювані організували депортацію 11-місячної дівчинки, позбавленої батьківського піклування, та майже 2-річного хлопчика, який тимчасово перебував у закладі через складні життєві обставини в родині. Дітей під приводом додаткового медичного обстеження незаконно вивезли до Москви.

Слідство встановило, що за станом здоров’я хлопчик та дівчинка не потребували обстеження чи лікування, тож для депортації в Росію об’єктивних причин не було.

Українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка. Дівчинці змінили персональні дані, її удочерили очільник партії "Справедлива Росія" з дружиною. Хлопчика ж через психологічні вади розвитку віддали органам опіки, його місцеперебування наразі невідоме.

Дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права,

– наголошують в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювала СБУ.

Нагадаємо, США ідентифікували сотні українських дітей, які були депортовані з окупованих територій. За допомогою президентських літаків щонайменше 2 групи дітей перевезли до Росії у травні та жовтні 2022 року.