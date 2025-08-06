У вівторок, 5 серпня, депортовані країною-агресоркою українці оголосили безстрокове голодування на пункті пропуску "Даріалі". Гуманітарна ситуація в буферній зоні грузинсько-російського кордону залишається складною.

Деталі 24 Каналу повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Відомство із залученням українських посольств, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами Грузії та Молдови працює задля якомога швидшого вирішення кризи.

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Що відомо про голодування?

У вівторок, 5 серпня, українське посольство в Грузії отримало звернення від 5 громадян України, яких депортували з території Росії та тимчасово утримують у "Даріалі".

Йдеться про початок безстрокового голодування з вимогою дозволити перетнути кордон Грузії. Окрім того, до голодування долучаються й інші громадяни, що перебувають у цьому пункті пропуску.

Українські консули негайно вирушили на кордон для зустрічі з потерпілими та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Наразі українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі",

– йдеться в повідомленні.

Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 українців.

Чому ситуація з депортованими ускладнилася?

Російська сторона активізувала депортацію українців через кордон з Грузією з другої половини червня 2025 року. Це призвело до погіршення гуманітарної ситуації в пункті пропуску "Даріалі".

Завдяки вжитим Україною заходам, з кінця червня вдалося організувати виїзд із буферної зони російсько-грузинського кордону 44 громадян.

Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію,

– зазначають у МЗС.

Більшість депортованих – це люди, яких попередньо притягували до кримінальної відповідальності. Серед них ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях і був примусово переміщений на територію Росії, а також ті, хто перебував на території Росії та були засуджені за вчинені там злочини.

Нагадаємо, очільник відомства Андрій Сибіга публічно звертався до російської сторони із закликом відправляти депортованих громадян безпосередньо на кордон з Україною, яка готова забирати людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Наразі країна-агресорка ігнорує цей заклик.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.