"Шансів вирватися майже не було": в Україну повернули матір із 3 дітьми, яких вивезли до Сибіру

В Україну вдалося повернути маму ще з 3 дітьми, яких вивезли на далекий Захід Сибіру. Вони потрапили у пастку під виглядом "евакуації" до росії.

Харків’янка Любов Бобро, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись з дітьми через російський Бєлгород. Але російські окупанти їх просто ошукали – зібрали й вивезли у важкодоступну російську глибинку.

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Шансів вирватись з Сибіру майже не було

Родина опинилася аж у російському місті Курган. Любов Бобро розповіла, що шансів виїхати звідти майже не було.

Нас доправили на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган. Шансів вирватись майже не було. Тоді моя старша донька, яка залишилась в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції,

– розповіла жінка.

Процес повернення був дуже непростим. У Мінреінтеграції заявили, що його особисто контролювала Ірина Верещук. У підсумку сім'я повернулась додому. Загалом Україні вдалося повернути додому вже 50 примусово вивезених до росії українських дітей.

Що робити, якщо втратили зв'язок з близькими, яких "евакуювали" окупанти

Якщо ви втратили зв'язок з вашими близькими, яких російські загарбники депортували до росії, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15 – 48.

Також нагадаємо, що в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни". Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

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