Насильно вивезених до Росії українців відправляють на Сахалін: пропонують там роботу

Загарбники продовжують здійснювати воєнні злочини щодо населення України. Жителів тимчасово окупованих територій примусово відправляють до Росії, пропонуючи працевлаштування в економічно депресивних районах.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни почали масово вивозити українських громадян на територію Росії. Такий випадок був зафіксований і в Маріуполі, звідки окупанти насильно вивезли кілька тисяч мешканців.

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Росія відкрила "фільтраційні табори" для українців

Спершу українців змушують пройти "фільтраційні табори". Один із таких діє в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільних, вилучаючи в них документи. З українцями "працюють" співробітники російської ФСБ.

Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО / ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край,

– повідомили в ГУР.

У розпорядженні розвідки є незаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями. Відомо, що окупанти не надають нашим громадянам медичну допомогу та недостатньо забезпечують їх харчами.

Українців відправляють якомога далі від Батьківщини

Після проходження "фільтраційних таборів" українцям пропонують офіційне працевлаштування через російські центри зайнятості.

Однак "роботу" силоміць вивезеним українцям пропонують не поблизу кордону. І не в Москві чи Санкт-Петербурзі, а у віддалених та економічно депресивних областях РФ. Кінцевим пунктом призначення називають низку північних регіонів, зокрема – Сахалін.

Тим, хто погоджується, видають документи, що забороняють виїзд з Росії упродовж 2 років. Доля тих, хто не згоден на умови окупантів, залишається невідомою.

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Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права. Росія відверто поводиться як держава-терорист.