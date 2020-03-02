Депозит на 50 тисяч новонародженим: що конкретно пропонують депутати

Кожному новонародженому хочуть відкривати депозит на 50 тисяч гривень від держави. Щоправда, скористатись грошима дитина зможе лише досягнувши 18 річного віку. Такі новації передбачає законопроєкт від "Слуг народу". В яких випадках дитина зможе достроково зняти ці гроші та на що витратити, – в матеріалі 24 каналу.

Доплати майже як у Еміратах

До парламенту внесено проєкт закону "Про державну допомогу сім'ям із дітьми" щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє (№ 2801). Наразі документ розглядається в комітетах Ради.

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На думку його авторів, однією з основних причин гальмування зростання населення залишається соціально-економічна: багато сімей не наважуються народжувати, оскільки усвідомлюють, що не мають для цього достатнього фінансового забезпечення.



Держава має фінансово допомагати батькам / Фото 24 каналу

Співавтор законопроєкту "Слуга народу" Сергій Гривко розповідає, що спілкувався з багатьма друзями свого віку і вони висловлювали страхи щодо народження дитини, адже не розуміли що буде далі. Тому він вважає за потрібне попрацювати над тим аби "зняти" цей страх.

Що пропонують депутати

Згідно з проєктом допомога дитині на майбутнє передбачається з моменту народження. Тобто після народження на депозитний рахунок банку, який батьки чи інші офіційні представники дитини самостійно оберуть, з держбюджету буде перераховано одноразову державну допомогу у розмірі 50 000 гривень. Ці гроші є банківським вкладом на ім'я новонародженого до досягнення нею 18 років. Підставою для призначення допомоги на майбутнє, стане свідоцтво про народження та звернення батьків або представників дитини до органу соцзахисту.

Працюючи над цим законопроєктом дивився на ОАЕ. Там є схожі програми, але в них більші доплати, бо вони є країною, яка видобуває нафту тому може це забезпечити,

– вважає Сергій Гривко.

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Допомога зараховується на депозитний рахунок банківської установи на підставі договору, який укладуть між відповідним органом соцзахисту та фінансовою установою.

Дитина отримає в своє розпорядження банківський вклад, що скрадатиметься з державної допомоги та всіх нарахованих на неї відсотків, по досягненню 18 років.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Банківський вклад може бути переданий у розпорядження дитини чи батьків або інших законних представників до досягнення нею 18 років винятково в таких випадках:

в разі потреби дитини в грошах на лікування (за наявності медичного висновку), якщо її батьки або інші законні представники не мають інших джерел для покриття зазначених витрат;

в разі втрати внаслідок стихійного лиха або іншої подібної форс-мажорної обставини дитиною житла, для придбання нового;

в разі потреби дитини в грошах для отримання вищої освіти на підставі укладеного договору про навчання, якщо згідно з умовами договору сума банківського вкладу покриває не менше половини вартості всього навчання;

в разі прийняття рішення батьками або іншими законними представниками вкласти від імені дитини кошти допомоги дитині на майбутнє з усіма нарахованими відсотками в інвестиційний фонд або в накопичувальну програму страхування життя.

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У випадку набуття чинності закону з 1 січня 2021 року, то такі виплати обійдуться державі в 16 мільярдів гривень, за умови, що протягом року народжується 316 тисяч дітей.

Якщо держава на депозит новонародженому покладе 50 тисяч гривень при 10% через 18 років у дитини вже буде 277 тисяч гривень. На переконання авторів проєкту закону, якщо ми зміцнюватимемо гривню, то ця сума змінюватиметься в кращий бік.

Це колосальна сума для українського бюджету. Проте, необхідно щось робити, бо в Україні спостерігається негативна демографічна ситуація: протягом останніх 5 років народжуваність скоротилась буквально на 100 тисяч дітей. З такими темпами скоро ми матимемо демографічну катастрофу. Хоч вона й зараз є, по суті.

Соціолог Ірина Бекешкіна вважає, що ці гроші не долежать до того часу, коли дитині виповниться 18 років.

Це аж ніяк не підніме народжуваність, яку нам конче потрібно покращувати. Насправді молодим сім'ям дуже не вистачає грошей. Якщо додатково до звичайної допомоги дати гроші тоді цілком може бути,

– додає Бекешкіна.

Україні необхідно покращувати демографічну ситуацію / Фото 24 канал

Де брати гроші для такої ініціативи автори законопроєкту знають.

Пропоную щоб цей законопроєкт почав працювати з 2021 року, оскільки ми подаємо низку інших проєктів законів, які мають покращити економіку країни. Приміром, про гральний бізнес, продаж землі тощо. І буде звідки взяти гроші для цієї ініціативи,

– зауважує Сергій Гривко.

Допомогти батькам

Коментуючи цю ініціативу голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко погоджується з тим, що деякі держави, які переймаються демографічними проблемами, запроваджують певні заохочення для новонароджених. Переважно, це гроші, які можна отримати не одразу, а поступово – виплати на рахунок. Власне, подібні виплати були й в Україні. Понад п'ять років тому батьки новонароджених отримували непогані гроші на малюків і ці виплати не розтягувались. Це стимулювало народжуваність, але лише в бідних родинах. На жаль, часто ці гроші витрачались не на дитину. Тому виплати почали "розтягувати" в часі. Водночас, середній клас на такі доплати не звертав увагу.

Народжували дітей не через держвиплати, а тому що більше заробляли. Середній клас, зазвичай, не звертає увагу на такі стимули, а лише на свій фінансовий стан – чи можуть вони утримувати дитину. Якщо не впевнені в майбутньому країни, то будь-яка допомога від держави їх не зацікавить,

– переконаний Олексій Дорошенко.

Зараз ми повинні зробити все аби економіка запрацювала. На думку Дорошенка, ідея непогана, але це той випадок коли цей законопроєкт, на жаль, є скажімо так – фантастичним. Він не є життєздатним не лише для українських реалій, а й для таких країн східної Європи як Польща, яка увійшла в топ-клуб найбагатших країн світу.

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Експерт додає, що треба все уважно прорахувати: така ініціатива зможе позбавити багатьох людей сьогоднішнього дня. зокрема, пенсіонерів, які часто думають – купити поїсти, ліки чи заплатити комуналку.

З урахуванням вищенаведеного, з ухваленням законопроекту нам доведеться обирати – платити пенсію пенсіонерам чи класти гроші на депозит майбутнім поколінням. І не факт, що отримавши ці гроші молодь не виїде з країни,

– каже Дорошенко.

Ірина Бекешкіна не думає, що це буде популярний популізм. На її переконання, краще б депутати допомогли сім'ям з дітьми.