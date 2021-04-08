40 тисяч доларів з нотаріуса, – у прокуратурі розповіли про затриманого на хабарі депутата

СБУ 7 квітня затримала депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав від приватного нотаріуса 40 тисяч доларів і обіцяв не втручатися у його справи.

Депутат погрожував своїми зв'язками і обіцяв позбавити нотаріуса ліцензії. Він стверджував, що має зв'язки у Міністерстві юстиції і політичних колах.

Нагадаємо "Слугу" з Бориспільської райради затримали на хабарі, – екснардеп

Подробиці затримання депутата Бориспільської ради

Від київської нотаріуски депутат вимагав 40 тисяч доларів. За це він би "дозволив" їй вести нотаріальну діяльність. Депутат запевняв, що у разі ненадання йому хабаря позбавить жінку свідоцтва про право на нотаріальну діяльність.

Як повідомляють в СБУ, яка депутата і затримала, для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.



Хабар він планував перевести у криптовалюту / Фото СБУ

Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі Києва. Його піймали "на гарячому" – після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди Кримінального кодексу України.

Хто цей депутат

Ні в СБУ, ні в генпрокуратурі імені підозрюваного не зазначають. Втім, ще у день затримання ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук розповів, що це – Юрій Будюк. Як ідеться на сайті Бориспільської районної ради, Будюк пройшов від партії "Слуга народу".

Згідно з його декларацією, він має квартиру у Києві площею 113 метрів квадратних і 2 автомобілі – Porshe вартістю 400 тисяч гривень та Mersedes-Benz за 840 тисяч.