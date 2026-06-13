У Держдумі Росії несподівано жорстко розкритикували Кремль за війну в Україні

У Росії зростає невдоволення політикою Володимира Путіна. На проблеми в країні, викликані війною проти України, більше не можуть заплющувати очі ані "звичайні" росіяни, ані еліта.

Депутат Держдуми Росії від Комуністичної партії В'ячеслав Мархаєв відкрито розкритикував Кремль. Він фактично виступив проти офіційній позиції влади. На це звернув увагу Інститут вивчення війни.

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Як у Держдумі оцінюють політику Путіна щодо війни в Україні?

11 червня Мархаєв опублікував допис у соцмережах. У ньому депутат звинуватив російську владу у тому, що вона намагається створити ілюзію стабільності та добробуту у країні через великі публічні заходи, зокрема Петербурзький міжнародний економічний форум.

За його словами, звичайні росіяни стикаються з дедалі більшими фінансовими проблемами, заборонами та обмеженнями. Тим часом еліта більше дбає про особисте збагачення, ніж про людей.

Мархаєв заявив про рекордне зростання кількості російських мільярдерів під час війни та про масштабну корупцію серед чиновників.

Говорячи про війну проти України, він визнав, що удари по російських містах тривають і стають дедалі масштабнішими. Тим часом Захід лише посилює підтримку України.

Депутат розкритикував Кремль за те, що той фактично звузив свої воєнні цілі – від захоплення всієї України до лише тих територій, які Росія оголосила анексованими.

Мархаєв попередив, що нинішня ситуація може призвести до соціального вибуху всередині Росії. Він закликав владу зупинити зростання тарифів, посилити відповідальність чиновників і представити чіткий публічний план завершення війни.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що не бачать ознак зламу акаунтів Мархаєва. Водночас його заяви на момент публікації не поширювали ані російські державні медіа, ані провоєнні блогери, зокрема пов'язані з Кремлем.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, зокрема Le Monde, Також Путін дедалі більше побоюється нестабільності всередині країни. Серед російських еліт зростає невдоволення його політикою. Частина критикує відсутність змін у владі, інші – провал переговорів із Заходом або відмову від нової мобілізації.

Фахівці описують ситуацію як найсерйознішу кризу правління для Путіна. Його образ "сильного лідера" поступово руйнується.

Експерти також зазначають, що війна зайшла в глухий кут і почала підривати внутрішній "договір" у суспільстві – стабільність в обмін на лояльність. Спочатку воєнні витрати підтримували економіку, але тепер вони спричиняють інфляцію, дефіцит робочої сили та уповільнення розвитку.

Попри це, аналітики не очікують швидкого падіння режиму, бо влада поки зберігає контроль, а суспільство адаптується до погіршення умов.