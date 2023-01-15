Депутат Держдуми запропонував вбити главу МЗС Німеччини високоточною зброєю
Депутат Державної Думи Росії Олексій Журавльов запропонував убити главу МЗС Німеччини Анналену Бербок "високоточною російською зброєю".
Заклик до теракту він зробив відкрито – в ефірі російського пропагандистського каналу. А тепер ганебне відео поширюють російські ЗМІ та пабліки. Ймовірно, вважають, що це дуже круто.
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"Чи то Анна, чи то Лена, ходить там по Харкову. Ми що, не знаємо, де вона ходить? Вона що там робить? У нас що, немає високоточної зброї?", – поставив депутат риторичне питання.
Російський депутат закликав вбити главу МЗС Німеччини: відео
Так, звісно, дуже круто погрожувати на міжнародному рівні. Росія – країна-терорист, не дивно. Щось не так, як того хоче імперський режим – прибрати.
Росії складно приймати поразку і бачити потужну підтримку світових лідерів, а тому й такі ганебні заяви. Авторитету в Росії немає уже давно, як і гідності.
Анналена Бербок відвідувала Харків
- Зазначимо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 10 січня була з візитом у Харкові. Бербок стала першою представницею німецькою уряду, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Вона вкотре заявила, що народ України може розраховувати на солідарність та підтримку Німеччини.
- Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни. Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна.
- Нещодавно вона критично висловилася про так зване "різдвяне перемир'я", яке пропонувала Росія.