Італійські канікули з дружиною: нардеп Мейдич міг двічі їздити за кордон під виглядом відряджень

Нардеп від "Батьківщини" Олег Мейдич двічі їздив на відпочинок до Італії під виглядом службових відряджень. Принаймні це запідозрили журналісти-розслідувачі.

Журналісти знайшли у судовому реєстрі дані про те, що детективи ДБР проводять досудове розслідування щодо Мейдича через можливе внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

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Мейдич двічі виїжджав з України:

з 27 квітня по 5 травня 2023 року

та з 17 по 27 липня того ж року

І щоразу на підставі розпоряджень голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Ба більше, кожного разу він порушував терміни повернення з відряджень.

Першого разу нардепа нібито відрядили до Бельгії. Він мав повернутися в Україну 1 травня, а повернувся 5 травня. Друга поїздка, за документами – в Литву, мала тривати 5 днів, натомість затягнулась до 10 днів.

Замість Литви і Бельгії – Італія

Журналісти зазначили, що ознайомились із документами, які свідчать, що Мейдич не відвідував ні Литву, ні Бельгію, а відпочивав в Італії.

Так, 28 квітня 2023 року нардеп приземлився в аеропорту міста Болонья, а 5 травня вилетів з Італії через один із аеропортів Мілану.

Разом із Мейдичем, відповідно до інформації від джерел, подорожувала його дружина Тетяна Мейдич, яка того ж таки 28 квітня приземлилася у Болоньї.

Покидала країну жінка також 5 травня, але окремо від чоловіка – через аеропорт Bergamo Orio Al Serio, який розташований неподалік Мілану, – ідеться у розслідуванні.

Під час другого відрядження народного депутата, його дружина Тетяна теж, імовірно, була з ним. Адже 26 липня 2023 року вилітала з уже згаданого Bergamo Orio Al Serio.

Важливо! Ні нардеп, ні його дружина ситуацію не коментували. У Верховній Раді підтвердили, що у вказані терміни народний депутат брав відпустку.