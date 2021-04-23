Молода – значить хтось по*обує, – депутат Юрчишин вляпався у скандал в переписці

Народний депутат від "За майбутнє" Петро Юрчишин потрапив у скандал. Все через його сексистські висловлювання про жінку-посадовицю.
Джерело:телеграм-канал "Через плечо"
У мережу злили його листування під час засідання парламенту. Його уявлення про те, як у молодому віці жінки отримують посади, доволі дивні.
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"Це нач. аудиту ВДПІ, ДПА", – написав народний обранець. Очевидно, що перед тим він скинув співрозмовнику світлини посадовиці.
"На фото вона дуже молода", – відзначили йому у відповідь. "Значить хтось по*обує", – зазначив Петро Юрчишин.
Скандальна переписка Юрчишина / Фото "Через плечо"
Депутат Петро Юрчишин у Раді / Фото "Через плечо"
Крім цього, у телеграм-каналі "Через плечо" опублікували також і відео, на якому видно листування. Все для того, аби підтвердити, що воно – справжнє.
Листування Юрчишина у Раді: дивіться відео
Скандали через листування у Раді
- Напередодні з'ясувалося, що "слуга народу" Анна Колісник під час засідання писала своєму співрозмовнику: "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни". Проте згодом вона пояснила, що мовилося про відпочинок на свята.
- Ще у 2019 році у скандал через листування потрапив "слуга народу" Богдан Яременко. Журналісти опублікували фото з листуванням, на яких він, судячи з усього, цікавився вартістю послуг повій.
- Інтимне листування під куполом засвітила й інша "слуга народу" – Олена Криворучкіна. Коли фото з листуванням потрапили у мережу, вона наголосила, що має право на це, як і всі люди.