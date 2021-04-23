Молода – значить хтось по*обує, – депутат Юрчишин вляпався у скандал в переписці

Народний депутат від "За майбутнє" Петро Юрчишин потрапив у скандал. Все через його сексистські висловлювання про жінку-посадовицю.

У мережу злили його листування під час засідання парламенту. Його уявлення про те, як у молодому віці жінки отримують посади, доволі дивні.

Читайте також Як Тищенка та Шевченка покарають за скандали: рішення "слуг народу"

"Це нач. аудиту ВДПІ, ДПА", – написав народний обранець. Очевидно, що перед тим він скинув співрозмовнику світлини посадовиці.

"На фото вона дуже молода", – відзначили йому у відповідь. "Значить хтось по*обує", – зазначив Петро Юрчишин.



Скандальна переписка Юрчишина / Фото "Через плечо"



Депутат Петро Юрчишин у Раді / Фото "Через плечо"



Крім цього, у телеграм-каналі "Через плечо" опублікували також і відео, на якому видно листування. Все для того, аби підтвердити, що воно – справжнє.

Листування Юрчишина у Раді: дивіться відео

Скандали через листування у Раді