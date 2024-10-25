На Вінниччині депутату оформили фейкову інвалідність, щоб він міг втекти з України

У Вінницькій області викрили депутата та представників військово-лікарської комісії, які дали фейкову групу інвалідності посадовцю. Ба більше, депутат підозрюється у вбивстві й планував втекти з України.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Наразі всім учасникам корупційної схеми повідомили про підозри.

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Підозрюваний у замовному вбивстві депутат отримав фейкову інвалідність

Працівники ДБР разом з Нацполіцією викрили депутата та лікарів ВЛК на підробці документів. Так, правоохоронці з'ясували, що керівництво та лікарі ВЛК Жмеринського районного ТЦК та СП визнали непридатним до військової служби депутата, який підозрюється у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради після скоєння злочину.

Так, у січні 2023 року ВЛК визнала депутата непридатним до служби, адже він мав фейкову групу інвалідності. Підставою для цього став нібито висновок сімейного лікаря про наявність "цирозу печінки". Водночас діагноз був встановлений без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень на підставі, нібито, наданих "хворим" медичних висновків. З цією довідкою депутат ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві виїжджав до Польщі.

Нині ж стало відомо, що депутат не має хвороби, а всі документи – підроблені. Нині колишньому посадовцю повідомлено про підозру. Також підозри отримали:

голова ВЛК Жмеринського ТЦК та СП,

голова лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД",

двоє лікарів-терапевтів, один з яких є членом ВЛК.

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У ДБР зауважили, що мовиться про колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від нині забороненої партії "ОПЗЖ", якого у серпні 2023 року затримали за підозрою у вбивстві. Тоді слідчі з'ясували, що посадовець замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради.