Депутат-"єдинорос" на смерть збив бабусю в окупованому Сімферополі й утік з місця ДТП

В окупованому Криму депутат від Путінської партії "Єдина Росія" збив пенсіонерку. Бабусі не вдалося вижити, вона загинула вже у лікарні.

Жінку знайшли непритомною на вулиці Леніна у Сімферополі увечері 14 лютого. Який час вона пролежала на дорозі – невідомо.

Важливо Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: водія компанії бізнесмена викликали на допит

Стан постраждалої був критичним, але все ж таки 73-річна пенсіонерка змогла на якийсь час прийти до тями та повідомити, що її збив невідомий автомобіль. Пізніше вона померла у лікарні.

По камерах поліція вирахувала машину, яка збила бабусю. Це виявилася BMW, що належить "єдиноросу", заслуженому працівникові органів державної влади Ігореві Вікторовичу Буданову.

Депутат втік з місця ДТП та намагався приховати сліди злочину

Після ДТП передбачливий російський чиновник уважно оглянув та помив машину, щоб приховати всі сліди аварії, але це йому не допомогло.

Буданова затримали і він у всьому зізнався, проте пізніше відмовився давати свідчення, назвавши інше місце роботи та повідомивши іншу дату народження.

Інші ДТП в окупованому Криму

Велика аварія 14 січня сталась на трасі поблизу Севастополя. Не розминулись 13 автомобілів, постраждали троє людей.

Згодом 31 січня у Бахчисарайському районі окупованого Криму в масову ДТП потрапили одразу 15 автівок. Загалом одна після одної сталось 5 аварій.

Повний текст публікації з телеграм-каналу Baza:

"У Криму депутат "Єдиної Росії" на смерть збив бабусю на своїй BMW та втік з місця ДТП.

Жінку знайшли непритомну на вулиці Леніна у Сімферополі увечері 14 лютого. Стан постраждалої був критичним, але все ж таки 73-річна пенсіонерка змогла на якийсь час отямитися і повідомити, що її збив невідомий автомобіль. Пізніше вона померла у лікарні.

Поліція вирахувала машину, яка збила бабусю. Це виявилася BMW, що належить Ігореві Вікторовичу Буданову. Після ДТП передбачливий чиновник уважно оглянув та помив машину, щоб приховати всі сліди аварії, але це йому не допомогло. Буданова затримали і він у всьому зізнався, проте пізніше відмовився давати свідчення, назвавши інше місце роботи та повідомивши іншу дату народження".