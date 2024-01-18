Закликав "зупинити бандеризацію Польщі": Сейм позбавив імунітету антиукраїнського депутата

Відповідне рішення ухвалили 17 січня 2024 року. Варто зауважити, що це трапилось у відповідь на клопотання прокуратури Польщі.

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У середу (17 січня – 24 Канал) Сейм зняв недоторканність з депутата "Конфедерації" Гжегожа Брауна. Прокуратура має намір пред'явити йому сім звинувачень, пов'язаних з діяннями, скоєними у 2022 – 2023 роках,

– зауважили журналісти.

За їхніми даними, Гжегожа Брауна звинувачують серед іншого в гасінні вогнегасником ханукальних свічок в Сеймі.

Окружний прокурор Варшави Маріуш Дубовський заявив, що інші обвинувачення проти Гжегожа Брауна стосуються:

знищення майна,

посягання на тілесну недоторканість,

наругу над предметами релігійного культу.

У відповідь скандальний депутат заявив, що нібито обвинувачення проти нього мають "явні й очевидні інсинуації й контрфактичні твердження, що не відповідають реальному стану справ та матеріальній правді". Також він додав, що вони містять "сфабриковані цитати й вигадки".

Коротко про скандали, пов'язані з Гжегожем Брауном