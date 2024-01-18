Закликав "зупинити бандеризацію Польщі": Сейм позбавив імунітету антиукраїнського депутата
Джерело:Polsat News
Польський Сейм позбавив імунітету скандального депутата-українофоба Гжегожа Брауна. Він належить до ультраправої партії "Конфедерація".
Відповідне рішення ухвалили 17 січня 2024 року. Варто зауважити, що це трапилось у відповідь на клопотання прокуратури Польщі.
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Чому депутата позбавили імунітету
У середу (17 січня – 24 Канал) Сейм зняв недоторканність з депутата "Конфедерації" Гжегожа Брауна. Прокуратура має намір пред'явити йому сім звинувачень, пов'язаних з діяннями, скоєними у 2022 – 2023 роках,
– зауважили журналісти.
За їхніми даними, Гжегожа Брауна звинувачують серед іншого в гасінні вогнегасником ханукальних свічок в Сеймі.
Окружний прокурор Варшави Маріуш Дубовський заявив, що інші обвинувачення проти Гжегожа Брауна стосуються:
- знищення майна,
- посягання на тілесну недоторканість,
- наругу над предметами релігійного культу.
У відповідь скандальний депутат заявив, що нібито обвинувачення проти нього мають "явні й очевидні інсинуації й контрфактичні твердження, що не відповідають реальному стану справ та матеріальній правді". Також він додав, що вони містять "сфабриковані цитати й вигадки".
Коротко про скандали, пов'язані з Гжегожем Брауном
- 12 грудня 2023 року Гжегож Браун загасив вогнегасником ханукальні свічки в приміщенні Сейму. Потім він піднявся на трибуну та назвав Хануку "сатанинською" й заявив, що відновлює "нормальність".
- Через це президія Сейму позбавили його половини зарплати на 3 місяці та грошової допомоги на 6 місяців.
- Також Гжегож Браун прославився своїми антиукраїнськими заявами. Зокрема, він у січні 2022 року голосував проти резолюції польського Сейму, в якій засуджували Росію та яка містила заклик до Євросоюзу та НАТО надати підтримку Україні.
- Окрім того, політик закликав "зупинити бандеризацію Польщі" та заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".
- До речі, віцеспікерка Сейму Малгожата Госевська у листопаді 2022 року сказала, що Браун є "російською онучею" (особою, яка поширює російську пропаганду).