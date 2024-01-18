Соответствующее решение было принято 17 января 2024 года. Следует заметить, что это произошло в ответ на ходатайство прокуратуры Польши.

Смотрите также За неявку в военкомат за 6 часов – тюрьма: в Польше усиливают закон о мобилизации

В среду (17 января – 24 Канал) Сейм снял неприкосновенность с депутата "Конфедерации" Гжегожа Брауна. Прокуратура намерена предъявить ему семь обвинений, связанных с действиями, совершенными в 2022 – 2023 годах,

– отметили журналисты.

По их данным, Гжегожа Брауна обвиняют среди прочего в гасении огнетушителем ханукальных свечей в Сейме.

Окружной прокурор Варшавы Мариуш Дубовский заявил, что другие обвинения против Гжегожа Брауна касаются:

уничтожение имущества,

посягательство на телесную неприкосновенность,

надругательство над предметами религиозного культа.

В ответ скандальный депутат заявил, что якобы обвинения против него имеют "явные и очевидные инсинуации и контрфактические утверждения, не отвечающие реальному положению дел и материальной правде". Также он добавил, что они содержат "сфабрикованные цитаты и выдумки".

Кратко о скандалах, связанных с Гжегожем Брауном