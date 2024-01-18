Соответствующее решение было принято 17 января 2024 года. Следует заметить, что это произошло в ответ на ходатайство прокуратуры Польши.
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Почему депутата лишили иммунитета
В среду (17 января – 24 Канал) Сейм снял неприкосновенность с депутата "Конфедерации" Гжегожа Брауна. Прокуратура намерена предъявить ему семь обвинений, связанных с действиями, совершенными в 2022 – 2023 годах,
– отметили журналисты.
По их данным, Гжегожа Брауна обвиняют среди прочего в гасении огнетушителем ханукальных свечей в Сейме.
Окружной прокурор Варшавы Мариуш Дубовский заявил, что другие обвинения против Гжегожа Брауна касаются:
- уничтожение имущества,
- посягательство на телесную неприкосновенность,
- надругательство над предметами религиозного культа.
В ответ скандальный депутат заявил, что якобы обвинения против него имеют "явные и очевидные инсинуации и контрфактические утверждения, не отвечающие реальному положению дел и материальной правде". Также он добавил, что они содержат "сфабрикованные цитаты и выдумки".
Кратко о скандалах, связанных с Гжегожем Брауном
- 12 декабря 2023 года Гжегож Браун погасил огнетушителем ханукальные свечи в помещении Сейма. Затем он поднялся на трибуну и назвал Хануку "сатанинской" и заявил, что восстанавливает "нормальность".
- Поэтому президиум Сейма лишили его половины зарплаты на 3 месяца и денежной помощи на 6 месяцев.
- Также Гжегож Браун прославился своими антиукраинскими заявлениями. В частности, он в январе 2022 года голосовал против резолюции польского Сейма, в которой осуждали Россию и содержавшую призыв к Евросоюзу и НАТО оказать поддержку Украине.
- Кроме того, политик призвал "остановить бандеризацию Польши" и заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".
- Кстати, вицеспикер Сейма Малгожата Госевская в ноябре 2022 года сказала, что Браун является "российской онучей" (лицом, распространяющим российскую пропаганду).