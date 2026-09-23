Депутати Держдуми вимагають відвести війська Росії з-під Лимана через колосальні втрати

Депутати Держдуми Росії нібито готують звернення до керівництва військового відомства із закликом відвести війська з Лиманського напрямку. Причиною стали значні втрати російських військових та проблеми з управлінням підрозділами.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Що просять депутати Держдуми?

Російські військові можуть зіткнутися з внутрішньою критикою через ситуацію на Лиманському напрямку. Новообрані депутати Держдуми Росії, чиї родичі загинули на війні, готують непублічне звернення до міністра оборони Андрія Бєлоусова із закликом відвести війська з проблемних ділянок фронту.

У ньому депутати можуть посилатися на значні втрати російських підрозділів та необхідність зберегти життя військових. Також вони критикують начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова та говорять про проблеми з достовірністю доповідей командування.

Йдеться про район Лимана на півночі Донецької області, де українські сили проводять операцію "Вівальді". Раніше командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький офіційно підтвердив наступальні дії на цьому напрямку та повідомив про зачистку від російської інфільтрації кількох населених пунктів і звільнення Середнього.

Його агенти у складі угруповання російських військ "Центр" повідомляють про значні втрати окупантів і перевагу українських сил у технічних засобах. Зокрема, російські військові відзначають застосування Україною нових роботизованих систем.

Раніше повідомлялося, що російські військові блогери також писали про складну ситуацію для російських сил на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, ситуація біля Лимана залишається складною. ЗСУ продовжують контрнаступальні дії проти російського угруповання. Російські війська 20 та 21 вересня атакували на цьому напрямку. Однак підтверджених просувань не мали.