Депутати до Нового року ламатимуть голови над Держбюджетом-2022

У Верховній Раді представили проєкт Держбюджету на 2022 рік. Для України – це дуже важливо, попри те, що "проєкт бюджету" звучить вкрай нудно.

Головний кошторис країни – це "збірка правил", за якими Україна житиме весь 2022 рік. Це дороговказ майбутніх прибутків та витрат.

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Саме за головним кошторисом українці знатимуть: скільки на 2022 рік "іде" грошей, скільки отримуватимуть медики та вчителі та якою буде субсидія й пенсія. А також – скільки кілометрів доріг і нових лікарень побудують в Україні та скільки танків й гармат Україна зможе купити для армії.

Домашнє завдання для нардепів

Депутати переписуватимуть та вдосконалюватимуть проєкт бюджету, можливо, аж до самого Нового року. Народні обранці будуть між собою радитися й домовлятися.

Ба більше, чиновники можуть навіть торгуватися, як саме держгроші – а там понад трильйон гривень – поділити між різними статтями витрат. Це направду завдання без розв'язання.

В Україні грошей завжди менше, аніж потреб.

Тим більше останніми роками, коли Україна окрім війни з Росією має ще й епідемію коронавірусу.

Скласти всі гроші в один пазл

Може здаватись, що немає нічого складного в тому, щоб поділити бюджетні гроші між потребами. Треба розуміти, що маючи трильйон нам насправді треба мінімум півтора, а то й усі два. Два це було б узагалі ідеально. Проте в реальності реально бракує грошей.

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От уявіть собі на хвилиночку, що родині треба зараз вирішити, куди витратити зарплату. Чи то купити дитині зимові чоботи, чи полагодити нарешті каналізацію. Обидві потреби є вкрай важливими. Їх не можна проігнорувати, але грошей у родини є тільки на щось одне.

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Депутати ділитимуть замалі державні гроші

У депутатів є завдання. Воно полягає в тому, як розподілити замалі державні гроші так, щоб закрити принаймні нагальні потреби. У депутатів це, звісно, точно не вийде. Грошей обмаль.

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Звісно, у цьому бюджеті будуть недофінансовані статті. Тому, звісно, опозиції буде за що обґрунтовано критикувати владу. До слова, уже критикують. Уже обґрунтовано закидають, що на медичну реформу передбачено замало грошей. Також згадують, що на прибутки від грального бізнесу закладено не так багато, як очікувалось.

У бідній країні нереально мати бюджет, від якого всі були б у захваті.

Нинішня опозиція, яка перед цим була владою, стикалася з таким самим нездійсненим завданням. Опозицію так само критикували за нереалістичні бюджети. Інакше дійсно просто не буває.

Бюджетні казки від чиновників

Провладні міністри й депутати не впораються з покладеними завданнями. Вони можуть обіцяти ухвалити "бюджет розвитку", удосталь профінансувати медиків, учителів та армійців, а також підняти пенсії, стипендії та прожитковий мінімум. Проте вони це точно не зроблять.

Найбільше у бюджеті виділено на пенсійний фонд, соціальний захист та оборону. Найменше ж фінансів для дорожньої інфраструктури, культури та спорту.

У нинішніх умовах це є нереальним завданням до виконання. За це нинішніх провладних міністрів і депутатів той таки Петро Порошенко цілком обґрунтовано прокритикує.

З високої парламентської трибуни та з кольорових екранів телеканалу "Прямий".

Водночас треба пам'ятати, що і за Петра Порошенка якість державних бюджетів була дуже далекою від ідеалу. Проте це все лише тому, що інакше воно і бути не може.